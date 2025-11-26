Liberan a empresario secuestrado en Cauca tras 25 días: pedían $4.000 millones

Resumen: Un empresario caucano secuestrado por el frente Dagoberto Ramos fue liberado tras 25 días en cautiverio. Pedían más de $4.000 millones por su libertad. Fue entregado enfermo y trasladado a Cali.

El empresario caucano Carlos Fernando, quien había sido secuestrado el pasado 1 de noviembre en Miranda, Cauca, recuperó su libertad tras 25 días en poder del frente Dagoberto Ramos, estructura perteneciente a las disidencias de las Farc.

Su liberación se produjo en la noche del pasado martes 25 de noviembre en zona rural de Caloto, luego de que su estado de salud se deteriorara de forma preocupante.

De acuerdo con el brigadier general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, los responsables del secuestro exigían más de $4.000 millones por dejar en libertad al comerciante, un hecho que agravó la angustia de su familia durante casi un mes.

Finalmente, y ante los quebrantos de salud que presentaba, los captores lo entregaron en horas de la noche para evitar una tragedia.

El empresario, aún secuestrado horas antes, fue inmediatamente trasladado a un centro médico de Cali, donde permanece bajo observación. Autoridades indicaron que, desde el primer momento del secuestro, se activaron los protocolos del Gaula para esclarecer el paradero del comerciante y establecer la participación de la estructura criminal.

La alcaldía de Miranda confirmó la información mediante un comunicado, agradeciendo el acompañamiento de la comunidad durante las semanas de incertidumbre. Entre tanto, la secretaria de Gobierno del municipio, Isabel Cristina, esposa del empresario, publicó un emotivo mensaje en redes sociales en el que agradeció a Dios y a quienes oraron por el regreso de Caicedo Duque.

El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, celebró el retorno a la libertad del comerciante y reiteró la preocupación por el recrudecimiento de las acciones de secuestro y extorsión en el norte del Cauca, donde esta estructura armada mantiene una presión permanente sobre la población.

Las investigaciones continúan para esclarecer qué llevó a la liberación del comerciante y quiénes participaron directamente en su retención.

