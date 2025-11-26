Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En un operativo realizado esta madrugada por la Dijin, fue capturado en una urbanización de La Estrella (Antioquia) Marlon Valencia, uno de los líderes de la banda ecuatoriana ‘Los Tiguerones’.

¡Atención! Capturan en apartamento de La Estrella a temido cabecilla de una estructura criminal de Ecuador

En un operativo de alta precisión realizado en la madrugada de hoy, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) lograron la captura de Marlon Valencia, señalado de ser cabecilla de la organización criminal ecuatoriana ‘Los Tiguerones’.

La detención se produjo en una zona residencial del municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, donde el presunto criminal intentaba pasar desapercibido bajo una fachada de normalidad familiar.

Una vida oculta en Antioquia

Según el reporte de las autoridades, Valencia llevaba aproximadamente siete meses residiendo en una urbanización de La Estrella. Allí convivía con su esposa, una ciudadana colombiana, y un bebé de aproximadamente un año de edad, fruto de su relación.

Lea también: ¡Un ‘lujito’ de más de $50 millones! Jessi Uribe y Paola Jara encendieron las redes con un exclusivo regalo para su hija recién nacida

Para evadir la circular roja que pesaba en su contra y moverse con libertad por el territorio nacional, Valencia utilizaba una identidad fraudulenta. Se hacía llamar “Ezequiel” y portaba una cédula de ciudadanía colombiana original, expedida formalmente por la Registraduría Nacional, un hecho que ahora es materia de investigación interna para determinar cómo obtuvo documentación legítima con datos falsos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Nexos con el Clan del Golfo

Más allá de buscar refugio, la presencia de Valencia en Antioquia tendría fines estratégicos para el crimen organizado.

Una de las principales hipótesis que manejamos es que este sujeto se encontraba en la región forjando alianzas criminales directas con el Clan del Golfo, pero la información está por confirmarse.

Las autoridades sospechan que estas conexiones buscaban fortalecer las rutas de narcotráfico y el intercambio de armamento entre las estructuras ilegales de Colombia y Ecuador, aprovechando la capacidad logística del grupo paramilitar colombiano.

Marlon Valencia ha quedado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se espera que en las próximas horas se inicien los trámites para su eventual extradición a Ecuador, donde es requerido por múltiples delitos.

¡Atención! Capturan en apartamento de La Estrella a temido cabecilla de una estructura criminal de Ecuador