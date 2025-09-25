Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Rescatan lechuza que fue mantenida por siete meses con correas en sus patas (pihuelas de cetrería) en una casa del Valle de Aburrá. El ave está en rehabilitación.

Rescatan lechuza que fue torturada por siete meses: la mantenían encadenada en el Valle de Aburrá

Una lechuza (Tyto alba) fue rescatada y llevada al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre (CAVR) del Área Metropolitana, luego de haber permanecido durante siete meses bajo tortura en una vivienda.

El ave llegó al centro por entrega voluntaria de la persona que la tenía en su poder.

La lechuza era sometida a un cruel cautiverio: los profesionales del CAVR encontraron que el animal tenía pihuelas de cuero amarradas a sus patas. Estas correas son implementos utilizados en prácticas de cetrería, cuyo propósito es restringir el vuelo de las aves rapaces, inmovilizarlas y entrenarlas para la caza. Durante todo este tiempo, las correas impidieron que el ave recuperara su libertad.

Tras la valoración, el equipo del Área Metropolitana inició el proceso de rehabilitación y cuidado para que la hermosa lechuza pueda recuperar completamente su capacidad de vuelo y, eventualmente, ser devuelta a su hábitat natural, poniendo fin a la tortura a la que fue sometida.

