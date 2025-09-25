Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Imputan a presuntos asesinos de Ángelo, un hombre trans hallado con 42 apuñaladas en Medellín

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a los presuntos responsables del asesinato de Ángelo, un hombre trans de la Comuna 8 de Medellín, cuyo crimen se ha convertido en un símbolo de la violencia contra la población LGBTIQ+.

La investigación preliminar sugiere que el asesinato, ocurrido el 29 de julio, se habría perpetrado por una supuesta intolerancia en el vecindario.

El hombre trans fue hallado sin vida en su vivienda tres días después de los hechos, luego de que vecinos alertaran a las autoridades al ver sangre salir por debajo de su puerta.

La organización Caribe Afirmativo condenó el crimen y lo calificó como una nueva alerta frente a la violencia sistemática que enfrenta la población trans en Colombia.

Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional y, aunque no aceptaron los cargos imputados por homicidio agravado, quedaron en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

