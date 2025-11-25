Menú Últimas noticias
    Zarigüeyas, búhos y gavilanes vuelven a volar: liberaron 68 animales silvestres en Bello

    En Bello, 68 ejemplares de fauna silvestre, incluyendo 30 zarigüeyas, regresaron a casa.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: La Alcaldía de Bello liberó 68 animales de fauna silvestre, incluyendo zarigüeyas y aves, en el corregimiento de San Félix. La acción es fruto de 10 jornadas de entrega voluntaria.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El compromiso por la protección de la Fauna Silvestre se consolida en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, gracias a las intensas jornadas de sensibilización y la positiva respuesta de la ciudadanía.

    La Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural lidera estas acciones, buscando establecer una cultura de respeto, cuidado y responsabilidad por las especies que habitan los diversos ecosistemas locales.

    Durante el transcurso del año 2025, el equipo especializado ha intensificado su labor educativa en diversos sectores, subrayando la vital importancia de que estos animales permanezcan en su hábitat natural y el rol crucial que desempeñan en el mantenimiento del equilibrio ambiental.

    Este esfuerzo ha producido resultados tangibles y alentadores: a la fecha, han llevado a cabo diez jornadas de entrega voluntaria, que han facilitado la recuperación de 33 ejemplares. Estos animales silvestres han sido trasladados y han recibido atención profesional para garantizar su bienestar y correcto manejo antes de su retorno a la naturaleza.

    Como punto culminante de este proceso de recuperación y rehabilitación, se ejecutó una significativa jornada de liberación en el corregimiento de San Félix, en una labor coordinada con el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En esta actividad se devolvieron a la libertad 68 animales silvestres, un número que demuestra la magnitud del compromiso interinstitucional y ciudadano.

    Entre las especies que regresaron a su entorno natural se contaban 30 zarigüeyas (Didelphis marsupialis), 12 currucutús (Megascops choliba), 10 guacharacas (Ortalis columbiana), tres gallinazos, un buho rayado y tres gavilanes, especies que, tras pasar por un riguroso proceso de valoración y recuperación, finalmente pudieron volar o caminar en su ecosistema.

    Los procedimientos de rescate inician con la entrega voluntaria por parte de la comunidad, que en muchos casos encuentra los ejemplares heridos o los ha mantenido en cautiverio sin dimensionar el daño que esto les produce.

    Posteriormente, la Secretaría articula con el Área Metropolitana para asegurar la atención profesional de esta Fauna Silvestre y la planeación de su retorno al entorno natural.

    “Seguiremos educando a nuestra ciudadanía sobre las consecuencias de tener fauna silvestre en casa y sobre la importancia de permitirles vivir en libertad”, expresó David Antonio Lopera Monsalve, secretario de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, reafirmando el compromiso de la Alcaldía de Bello con la conservación de la biodiversidad local.

    Zarigüeyas, búhos y gavilanes vuelven a volar: liberaron 68 animales silvestres en Bello

    Foto de cortesía.

    Zarigüeyas, búhos y gavilanes vuelven a volar: liberaron 68 animales silvestres en Bello

    Foto de cortesía.

    Zarigüeyas, búhos y gavilanes vuelven a volar: liberaron 68 animales silvestres en Bello

    Foto de cortesía.

