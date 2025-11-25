Resumen: El precandidato presidencial David Luna oficializó la entrega de las firmas que avalan su candidatura, calificando el momento como el fruto de meses de sacrificio y disciplina. En un emotivo mensaje, dedicó este logro a su familia —sus padres, su esposa Laura y sus hijos—, a quienes señaló como su principal motor y ejemplo de honestidad. Luna enfatizó que este paso representa más que un requisito legal: es la consolidación de un proyecto construido sobre afectos, valores y el apoyo ciudadano.

El emotivo video con el que David Luna le agradeció a su familia y confirmó que entregó 1.300.000 firmas

El precandidato a la Presidencia, David Luna, marcó un hito decisivo en su carrera hacia la Casa de Nariño al anunciar la entrega oficial de las firmas que avalan su aspiración política. El evento, más allá del trámite legal, sirvió de escenario para que el aspirante enviara un sentido mensaje de gratitud a su núcleo familiar y a sus seguidores.

A través de una declaración pública, Luna reconoció que detrás del acto de entrega de firmas existen “meses de trabajo duro, madrugadas infinitas, renuncias y sacrificios”. El precandidato enfatizó que este logro es el resultado de un camino exigente que ha recorrido con disciplina.

El motor detrás de la campaña

En un tono personal, Luna dedicó este logro a las personas más cercanas de su vida, destacando los valores que cada uno le ha aportado a su formación y a su carrera política:

A sus padres: Por inculcarle la honestidad y el “trabajo serio”.

A su esposa, Laura (‘Lauri’): A quien definió como su fuerza y calma en los días difíciles.

A sus hijos, Julieta y Alejandro: A quienes señaló como la razón principal por la que “vale la pena luchar por un mejor país”.

Más que un trámite

Para finalizar, David Luna subrayó que las firmas entregadas representan mucho más que un requisito electoral. “Lo que realmente entregamos es la certeza de que este camino está hecho de afectos, de valores y de la gente que nunca nos suelta la mano”, aseguró el candidato, agradeciendo a la ciudadanía que respaldó su proyecto con su rúbrica.

Con este paso, la campaña de Luna entra en una nueva fase de cara a la contienda electoral, consolidando su propuesta bajo la premisa de que “la palabra vale más que cualquier discurso”.

