Ley seca desde el sábado: Gobierno endurece medidas para la segunda vuelta presidencial

Resumen: El Gobierno Nacional expidió el decreto de orden público para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, con ley seca, restricciones electorales y medidas especiales de movilidad.

La segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio contará con estrictas medidas de orden público definidas por el Gobierno Nacional para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral en todo el país.

Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la aplicación de la ley seca desde las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio.

El decreto establece que durante ese periodo quedarán prohibidas la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, gobernadores y alcaldes podrán ampliar la restricción si consideran que las condiciones de seguridad así lo requieren.

La medida generó diferencias entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, señalara que el decreto presidencial prevalece sobre la decisión distrital que fijaba el inicio de la ley seca a la medianoche del sábado.

Además de la ley seca, la segunda vuelta presidencial tendrá disposiciones especiales en materia de movilidad.

El Gobierno ordenó que los sistemas de transporte masivo y las empresas de transporte público operen con el 100% de su capacidad disponible, garantizando las rutas y frecuencias habituales para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los puestos de votación.

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El decreto igualmente prohíbe la propaganda política y la divulgación de encuestas o sondeos electorales el día de las elecciones.

Asimismo, restringe el uso de teléfonos celulares y cámaras dentro de los puestos de votación entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Como parte de las medidas de seguridad para la segunda vuelta presidencial, también se ordenó el cierre temporal de los pasos fronterizos terrestres y fluviales desde la tarde del sábado hasta la mañana del lunes.

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