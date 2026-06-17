¡Estaba era de ilegal! Según autoridades gringas, Beto Coral tenía la visa vencida hace 10 años

Resumen: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la detención de Franklin Humberto Coral Garrido (Beto Coral) por encontrarse en situación migratoria irregular tras haber excedido por diez años el tiempo permitido de su visa, notificando que permanecerá bajo custodia de ICE durante su proceso de deportación. Ante este caso, las autoridades migratorias reiteraron su política de retorno voluntario a través de la aplicación CBP Home, mediante la cual ofrecen un incentivo de 2.600 dólares y un vuelo gratuito para abandonar el país voluntariamente, advirtiendo que, de no acogerse a esta oferta, los extranjeros indocumentados enfrentarán el arresto y la prohibición permanente de regresar a Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), confirmó este 17 de junio la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral. Según el reporte oficial, el activista se encontraba en condición migratoria irregular tras haber ingresado al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2, la cual expiró hace una década, permitiéndole una estancia legal inicial de solo seis meses.

El comunicado de las autoridades migratorias es contundente: Coral Garrido permanecerá bajo custodia de ICE mientras avanzan los procedimientos legales pertinentes para su deportación.

En el marco de este caso, el organismo hizo un llamado general a la población migrante que se encuentra en situación irregular en Estados Unidos. El DHS señaló que la detención es una opción evitable y destacó la disponibilidad de la aplicación CBP Home, herramienta a través de la cual el gobierno estadounidense incentiva el retorno voluntario.

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Como parte de esta política, las autoridades están ofreciendo un apoyo de 2.600 dólares y un vuelo gratuito a los ciudadanos extranjeros indocumentados que decidan abandonar el país de manera inmediata. Según la entidad, esta alternativa busca que las personas preserven la posibilidad de solicitar una entrada legal a Estados Unidos en el futuro.

El mensaje de las autoridades es claro frente a quienes eligen no acogerse a esta oferta: «De lo contrario, será arrestado y deportado sin posibilidad de regresar a Estados Unidos».

Este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el estricto cumplimiento de las leyes migratorias y las opciones que ofrece el Gobierno estadounidense para quienes buscan normalizar su situación mediante la salida del país, marcando un precedente sobre las consecuencias de superar los tiempos de estancia autorizados por los visados de turista.

¡Estaba era de ilegal! Según autoridades gringas, Beto Coral tenía la visa vencida hace 10 años