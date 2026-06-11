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Resumen: Bogotá tendrá ley seca durante la segunda vuelta presidencial. La medida comenzará el 19 de junio y se extenderá hasta el 22 de junio al mediodía.

¡Ojo si piensa salir! Bogotá tendrá ley seca durante todo el fin de semana electoral

La ley seca volverá a regir en Bogotá durante la segunda vuelta presidencial de 2026. La Alcaldía confirmó que la medida estará vigente durante gran parte del fin de semana electoral con el propósito de preservar la seguridad, la convivencia y el orden público durante la jornada democrática.

El anuncio fue realizado por el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, quien explicó que la decisión se adoptó tras evaluar el desarrollo de la primera vuelta presidencial y las necesidades operativas para garantizar el normal desarrollo de las elecciones del próximo 21 de junio.

Según lo informado por la Administración Distrital, la ley seca comenzará a las 6:00 de la tarde del viernes 19 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio.

Durante ese periodo quedará restringida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales de la capital del país.

La medida cobijará las horas previas a las votaciones, el día electoral y parte de la jornada posterior al cierre de las urnas, considerado un momento clave para las labores de seguridad y vigilancia por parte de las autoridades.

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Desde la Alcaldía señalaron que el objetivo principal es concentrar los recursos institucionales y operativos en la protección del proceso democrático.

De acuerdo con las autoridades, la ley seca busca prevenir situaciones que puedan afectar la tranquilidad ciudadana o generar alteraciones del orden público durante uno de los eventos electorales más importantes del país.

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