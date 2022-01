Robert Lewandowski, el jugador del Bayern de Múnich, se quedó con el The Best de la Fifa, premio como el mejor jugador del mundo en el 2021. El delantero polaco superó a los futbolistas Mohamed Salah y Lionel Messi.

Lewandowski tuvo un espectacular año, en este ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania, a parte de eso, marcó 69 goles a lo largo del 2021. Entre sus logros, también superó el histórico registro de Gerd Müller luego de anotar 41 tantos en una misma temporada de la liga teutona.

“Soñaba con romper ese récord. Pensaba que era imposible marcar tantos goles en la Bundesliga, pero se consiguió. Le quiero dar las gracias al ‘Torpedo’ Müller por guiarme a romper esas cifras”, expresó el jugador.

El astro del fútbol reconoció que se encontraba “muy orgulloso” ya que para él “es un honor recibir este premio”. En su dedicatoria, mencionó a sus técnicos y compañeros por el trabajo que juntos realizaron para alcanzar los objetivos marcados.

