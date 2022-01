A sus 30 años, la chilena Christiane Endler, hace poco pasó del PSG al Olympique Lyon y es la líder de su selección.

Endler se consagró como la primera latina en ganar el The Best, logro que la tiene muy feliz y que no duda en decir que era digna de ganarlo: «Soy la persona más consciente del nivel en el que estoy. Creo que otros años merecía más el premio».

La bella portera que se ha caracterizado por luchar por el deporte femenino, en el momento se encuentra casada con Sofía Orozco.