¿Los levantó? Acaba de temblar muy duro y en Medellín se sintió

Minuto30.com .- Un fuerte sismo con epicentro en Mene Grande, Venezuela, sacudió la noche de este miércoles a Colombia.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento telúrico, que se registró a las 10:51 p.m., se sintió de manera «muy dura y larga» en Medellín y otras regiones del país.

El SGC ha calificado el temblor como un evento sísmico internacional, primero valorado en magnitud 7.2 y posteriormente corregido a 6.3 y ha abierto un hilo en X (antes Twitter) para que los usuarios reporten si sintieron el sismo.

La noticia, que aún está en desarrollo, ha generado una gran preocupación en la población, que se ha volcado a las redes sociales para compartir sus experiencias.

