¡Y crujieron los espejos! Así se sintió el fuerte temblor de las 10:51 pm

Minuto30.com .- El fuerte sismo de magnitud 6.3 con epicentro en Mene Grande, Venezuela, que se registró a las 10:51 p.m. de este miércoles, sacudió a Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá.

Videos grabados en Envigado durante el movimiento telúrico muestran la fuerza del temblor, con objetos golpeándose contra las paredes, los espejos crujiendo y sonidos que generaron pánico en la comunidad.

El sismo tuvo una profundidad inferior a los 30 kilómetros, lo que lo evidencia como superficial; su fuerza y duración causaron un gran impacto en la población.

A pesar de la fuerte percepción del sismo, las autoridades no han reportado hasta el momento daños o víctimas.

Es importante anotar que el sismo fue valorado inicialmente con una magnitud de 7.2, sin embargo posteriormente fue corregido a 6.3.

