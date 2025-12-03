Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Reporte del 3 de diciembre: Medellín registra 20 lesionados por pólvora y 29 lesiones totales. La mayoría son adultos y 13 presentan quemaduras de segundo grado.

Ya van 20 lesionados por pólvora en Medellín: ocho ni siquiera estaban manipulando

La alcaldía entregó un nuevo balance sobre los lesionados por pólvora en Medellín durante este inicio de diciembre, con cifras que encienden nuevamente las alarmas. Para el 3 de diciembre de 2025 se reportan 20 lesionados por pólvora, siete casos más que los registrados en la misma fecha del año anterior, cuando iban 13.

El informe detalla que el 95% de los afectados son hombres y que la mitad de los casos requirió atención hospitalaria, mientras que el 50% restante fue manejado de manera ambulatoria.

La mayoría de los lesionados son adultos: 16 casos corresponden a mayores de 18 años y cuatro a jóvenes entre 12 y 17. No se reportan niños menores de 11 años heridos.

Las actividades que desencadenaron los incidentes también fueron analizadas: 11 personas resultaron lesionadas mientras manipulaban pólvora, pero llama la atención que ocho de los heridos eran solo observadores.

Lea también: Francisco Balanta brilla con oro en judo de los Juegos Bolivarianos

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En cuanto a la severidad de las lesiones, predominan las quemaduras de segundo grado, con 13 casos. Además, se registran tres quemaduras de tercer grado, tres de primer grado, seis contusiones, una lesión ocular, un daño auditivo, una amputación y siete laceraciones.

Las autoridades reiteran el uso de pólvora e invita a denunciar cualquier uso o compra de elementos pirotecnicos.

Más noticias de Medellín