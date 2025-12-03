Menú Últimas noticias
    Fotos

    Ya van 20 lesionados por pólvora en Medellín: ocho ni siquiera estaban manipulando

    Medellín ya suma 20 lesionados por pólvora y el mes apenas empieza. Los detalles que más alarman del nuevo reporte.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de archivo.
    Resumen: Reporte del 3 de diciembre: Medellín registra 20 lesionados por pólvora y 29 lesiones totales. La mayoría son adultos y 13 presentan quemaduras de segundo grado.

    La alcaldía entregó un nuevo balance sobre los lesionados por pólvora en Medellín durante este inicio de diciembre, con cifras que encienden nuevamente las alarmas. Para el 3 de diciembre de 2025 se reportan 20 lesionados por pólvora, siete casos más que los registrados en la misma fecha del año anterior, cuando iban 13.

    El informe detalla que el 95% de los afectados son hombres y que la mitad de los casos requirió atención hospitalaria, mientras que el 50% restante fue manejado de manera ambulatoria.

    La mayoría de los lesionados son adultos: 16 casos corresponden a mayores de 18 años y cuatro a jóvenes entre 12 y 17. No se reportan niños menores de 11 años heridos.

    Las actividades que desencadenaron los incidentes también fueron analizadas: 11 personas resultaron lesionadas mientras manipulaban pólvora, pero llama la atención que ocho de los heridos eran solo observadores.

    En cuanto a la severidad de las lesiones, predominan las quemaduras de segundo grado, con 13 casos. Además, se registran tres quemaduras de tercer grado, tres de primer grado, seis contusiones, una lesión ocular, un daño auditivo, una amputación y siete laceraciones.

    Las autoridades reiteran el uso de pólvora e invita a denunciar cualquier uso o compra de elementos pirotecnicos.

    Ya van 20 lesionados por pólvora en Medellín: ocho ni siquiera estaban manipulando

    Foto de cortesía.

