Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Francisco Balanta brilla con oro en judo de los Juegos Bolivarianos

    • Francisco Balanta brilla con oro en judo de los Juegos Bolivarianos

    Francisco Balanta brilla con oro en judo de los Juegos Bolivarianos
    Francisco Balanta gana oro en judo para Colombia en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, liderando la destacada actuación de la delegación nacional. Foto: Tomada de COC / Créditos al autor
    Compartir:
    • Francisco Balanta brilla con oro en judo de los Juegos Bolivarianos

    Resumen: El judoca colombiano Francisco José Balanta se coronó campeón bolivariano en la categoría de -100 kilogramos en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, tras ganar la final con un ippon decisivo contra el chileno Thomás Briceño. Este oro, sumado a cuatro medallas de plata conseguidas por Brigitte Carabalí, Luisa Bonilla, Brenda Olaya y Daniel Paz, elevó el total de preseas del judo colombiano a ocho (un oro, seis platas y un bronce) en dos días de competencia, consolidando una destacada actuación de la delegación nacional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El judoca colombiano Francisco José Balanta se coronó campeón bolivariano en la categoría de -100 kilogramos en el marco de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

    El martes 2 de diciembre, en el Polideportivo 03 de la Videna, Balanta demostró una combinación de estrategia, técnica y mentalidad ganadora para alzarse con la presea dorada.

    Su camino al título comenzó con una contundente victoria en el cuadro principal frente al venezolano Samuel Corzo, a quien superó con un ippon, asegurando su paso a la final.

    En el combate definitivo por el oro, el representante colombiano se enfrentó al chileno Thomás Briceño.

    Tras un reñido y exigente encuentro, Balanta sentenció su triunfo con un rápido y decisivo movimiento que le permitió realizar un nuevo ippon.

    Este logro individual se suma al desempeño general de la delegación de judo, que ha tenido una destacada actuación en el evento multidisciplinario, aportando un metal dorado al medallero de Colombia.

    Francisco Balanta brilla con oro en judo de los Juegos Bolivarianos

    La jornada también fue productiva para el judo nacional con la consecución de cuatro medallas de plata en distintas categorías. Brigitte Carabalí se adjudicó la plata en los +78 kg. tras caer en la final ante la venezolana Karen León.

    Igualmente, Luisa Bonilla se llevó el subcampeonato en los -70 kg., y Brenda Olaya obtuvo el segundo lugar en la categoría -78 kg. Finalmente, Daniel Paz sumó otra plata para el país al concluir su presentación en los -90 kg.

    Con estos resultados, el judo colombiano acumula un total de ocho preseas en dos días de competencias: una de oro, seis de plata y una de bronce.

    La disciplina concluirá su participación este miércoles 3 de diciembre con las competencias de shiai equipos y kata, donde la delegación nacional buscará seguir sumando triunfos para el país.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡El Cúcuta regresa a la A! Por fin el General Santander va a vivir la fiesta que se merece

    ¡Histórico! Colombia se corona campeona del voleibol masculino en los Juegos Bolivarianos

    ¡Arrollador! Colombia mantiene el liderato con 96 oros y mira de frente el hito de las 100 preseas doradas

    Cuatro nominaciones para Colombia en los Panam Sports Awards 2025: Un reconocimiento al talento junior

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Los visitantes no van a ir o qué? Atlético Nacional confirmó que hay más de 9 mil boletas disponibles para norte donde se hacen los del DIM

    ¿Los visitantes no van a ir o qué? Atlético Nacional confirmó que hay más de 9 mil boletas disponibles para norte donde se hacen los del DIM

    ¡Un Rei para el Rey! Rueda cada vez más cerca de Atlético Nacional

    ¡Un Rei para el Rey! Rueda cada vez más cerca de Atlético Nacional

    Finales exitosas clausuran la Copa Atlético Nacional 2025 en Guarne

    Finales exitosas clausuran la Copa Atlético Nacional 2025 en Guarne

    ¡No estaban sancionados! Hinchas del DIM ‘castigaron’ al ´Poderoso’ por los malos resultados y no llenaron el Atanasio

    ¡No estaban sancionados! Hinchas del DIM ‘castigaron’ al ´Poderoso’ por los malos resultados y no llenaron el Atanasio

    ¡Increíble, pero cierto! El DIM aún tiene posibilidades de ser finalista, estas son las cuentas

    ¡Increíble, pero cierto! El DIM aún tiene posibilidades de ser finalista, estas son las cuentas


    [grupos] [fixture items="7"]