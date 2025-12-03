Francisco Balanta brilla con oro en judo de los Juegos Bolivarianos

El judoca colombiano Francisco José Balanta se coronó campeón bolivariano en la categoría de -100 kilogramos en el marco de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

El martes 2 de diciembre, en el Polideportivo 03 de la Videna, Balanta demostró una combinación de estrategia, técnica y mentalidad ganadora para alzarse con la presea dorada.

Su camino al título comenzó con una contundente victoria en el cuadro principal frente al venezolano Samuel Corzo, a quien superó con un ippon, asegurando su paso a la final.

En el combate definitivo por el oro, el representante colombiano se enfrentó al chileno Thomás Briceño.

Tras un reñido y exigente encuentro, Balanta sentenció su triunfo con un rápido y decisivo movimiento que le permitió realizar un nuevo ippon.

Este logro individual se suma al desempeño general de la delegación de judo, que ha tenido una destacada actuación en el evento multidisciplinario, aportando un metal dorado al medallero de Colombia.

La jornada también fue productiva para el judo nacional con la consecución de cuatro medallas de plata en distintas categorías. Brigitte Carabalí se adjudicó la plata en los +78 kg. tras caer en la final ante la venezolana Karen León.

Igualmente, Luisa Bonilla se llevó el subcampeonato en los -70 kg., y Brenda Olaya obtuvo el segundo lugar en la categoría -78 kg. Finalmente, Daniel Paz sumó otra plata para el país al concluir su presentación en los -90 kg.

Con estos resultados, el judo colombiano acumula un total de ocho preseas en dos días de competencias: una de oro, seis de plata y una de bronce.

La disciplina concluirá su participación este miércoles 3 de diciembre con las competencias de shiai equipos y kata, donde la delegación nacional buscará seguir sumando triunfos para el país.

