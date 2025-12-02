Los quemados no dan tregua: Antioquia reporta nuevo aumento en casos por uso de pólvora

Resumen: Antioquia reporta cuatro nuevos lesionados por pólvora en las últimas horas. La campaña “Soy Antipólvora” busca evitar más casos durante la temporada decembrina.

Las autoridades dieron a conocer un nuevo balance dentro de la campaña ‘Soy Antipólvora’, con la que invita a celebrar la temporada decembrina con responsabilidad y sin el uso de pólvora, bajo el mensaje principal: “La alegría no se quema, se comparte”.

El reporte, correspondiente al periodo entre las 2:00 p.m. del 1 de diciembre y las 8:00 a.m. de este martes 2 de diciembre, confirmó que no se registraron casos de intoxicaciones por fósforo blanco ni por metanol. Sin embargo, se reportaron cuatro nuevos lesionados por pólvora en Antioquia, ubicados en tres municipios del departamento.

En Medellín se registraron dos casos: un hombre de 24 años que sufrió quemaduras de segundo grado en miembro superior e inferior por manipulación de pólvora, y un joven de 22 años con laceraciones, contusiones, quemaduras de segundo grado en varias partes del cuerpo y daño auditivo, luego de transportar material que contenía explosivos artesanales.

Lea también: Caos total en la Calle 26: bloqueos paralizan TransMilenio y obligan a cientos a caminar

En El Bagre, un menor de 16 años resultó con daño auditivo por manipulación de pólvora, mientras que en Cáceres un hombre de 23 años sufrió una contusión ocular ocasionada igualmente por manipular estos artefactos.

Con estos nuevos casos, Antioquia alcanza un total de 24 lesionados en lo que va de la temporada 2025–2026. Aunque la cifra continúa siendo alta, la Gobernación destacó una reducción del 17,2% frente al mismo periodo del año pasado, cuando se habían registrado 29 lesionados.

Las autoridades reiteraron el llamado a no usar pólvora durante las celebraciones, especialmente para proteger a menores, animales de compañía y fauna silvestre, y a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la vida o la integridad de la comunidad durante la temporada navideña.

Más noticias de Antioquia