Resumen: Bloqueos en la Calle 26 generan caos en Bogotá: suspenden estaciones de TransMilenio y cientos deben caminar. Manifestantes del Chocó exigen diálogo con el Ministerio del Interior.

Caos total en la Calle 26: bloqueos paralizan TransMilenio y obligan a cientos a caminar

La mañana de este martes 2 de diciembre inició con fuertes bloqueos en la avenida El Dorado, a la altura de la carrera 94, lo que mantiene colapsada la movilidad en uno de los corredores viales más importantes de Bogotá.

Desde las 9:00 a.m. decenas de personas se han visto obligadas a caminar varios kilómetros por la Calle 26 ante la suspensión de servicios de TransMilenio en las estaciones Portal El Dorado, Modelia, Normandía y Avenida Rojas.

Las manifestaciones son lideradas por habitantes del departamento del Chocó, quienes instalaron carpas sobre la vía con el fin de llamar la atención del Ministerio del Interior. Los manifestantes exigen ser escuchados por la entidad para resolver una serie de demandas sociales que, según ellos, no han sido atendidas durante meses.

La presencia de las carpas sobre el corredor vial, sumada a los grupos humanos apostados en ambos carriles, ha generado un represamiento de vehículos y un bloqueo total en sentido oriente–occidente. Debido a la situación, los buses zonales también presentan retrasos y desvíos.

La Policía ya hace presencia en el punto de concentración para garantizar la seguridad y evitar que la situación se salga de control. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación sobre una posible mediación entre el Ministerio del Interior y los manifestantes para despejar la vía.

TransMilenio informó que los servicios continuarán suspendidos mientras persistan los bloqueos y recomendó a los usuarios prever tiempos adicionales de desplazamiento y buscar rutas alternas.

