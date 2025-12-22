Antioquia prende alarmas: 27 menores entre los 92 lesionados por pólvora

Resumen: Antioquia reporta 92 lesionados por pólvora en la temporada decembrina 2025, con aumento frente al año anterior y unidades de quemados al 100%.

La pólvora volvió a encender las alertas en Antioquia en plena recta final de las fiestas de Navidad y fin de año. Pese a los llamados reiterados de las autoridades, el departamento ya acumula 92 personas lesionadas por pólvora, una cifra que supera los registros del mismo periodo del año anterior y que confirma que esta práctica sigue dejando consecuencias graves, especialmente en menores de edad.

Según los reportes oficiales de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, validados con el Instituto Nacional de Salud (INS), entre la mañana del domingo 21 de diciembre y la mañana de este lunes 22 se registraron dos nuevos casos de lesiones relacionadas con el uso de artefactos pirotécnicos. Ambos hechos involucraron a adolescentes y ocurrieron en distintos municipios del departamento.

En Medellín, un niño de aproximadamente 11 años sufrió laceraciones, contusiones y quemaduras de segundo grado en una de sus manos tras manipular papeletas. Mientras tanto, en el municipio de San Rafael, otro menor, cercano a los 13 años, resultó con lesiones en manos, rostro y cuello luego de permanecer como espectador durante la quema de totes, lo que evidencia que la pólvora no solo afecta a quienes la manipulan directamente.

Con estos nuevos reportes, el balance departamental alcanza los 92 casos, frente a los 85 registrados en la misma fecha de 2024, lo que representa un aumento cercano al 8%.

Del total de personas lesionadas, 27 son menores de edad, mientras que los adultos representan la mayoría de los casos. Además, al menos ocho personas han sufrido amputaciones, principalmente en extremidades superiores, siendo las manos la parte del cuerpo más afectada.

Las autoridades también informaron que, hasta el momento, no se han presentado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por consumo de licor adulterado con metanol.

Sin embargo, la situación hospitalaria genera preocupación: las unidades de quemados, tanto para adultos como pediátricas, se encuentran actualmente al 100 % de su capacidad en Antioquia, lo que limita la respuesta ante nuevas emergencias.

Las autoridades pidieron a las familias extremar las medidas de prevención y recordar que la alegría, como lo señala la campaña, no se quema, se comparte.

