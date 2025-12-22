Resumen: La hospitalización de urgencia del creador de contenido Yeferson Cossio generó preocupación entre sus seguidores, luego de que sus hermanas confirmaran que atraviesa un delicado momento de salud. El influenciador explicó que presenta fallas cardíacas y deberá someterse a una pequeña intervención médica, mientras continúa bajo observación y recibe muestras masivas de apoyo en redes sociales.

¡Preocupación en redes! Yeferson Cossio fue hospitalizado de emergencia y será sometido a una intervención

La salud del creador de contenido Yeferson Cossio generó preocupación durante el fin de semana tras confirmarse su hospitalización de urgencia, una situación que encendió las alertas entre sus seguidores y la comunidad digital. El hecho se conoció luego de que sus hermanas compartieran imágenes y mensajes en redes sociales que evidenciaban que el influenciador atravesaba un delicado momento médico.

Primeros indicios y reacción familiar

Las primeras señales se conocieron a través de Instagram, cuando Gisela Castaño publicó una imagen en la que se observa a Cossio recibiendo atención médica en una camilla. La fotografía estuvo acompañada de un mensaje de apoyo: “Te amo y te amamos. Todo va a salir muy bien”, palabras que despertaron inquietud entre los seguidores, quienes comenzaron a preguntar por su estado de salud.

Horas después, Cintia Cossio informó que tuvo que desplazarse de manera inmediata a otra ciudad para acompañar a su hermano. La influenciadora explicó que debió suspender compromisos laborales previamente programados, incluida una dinámica con sus seguidores, con el fin de estar presente y pendiente de su evolución clínica. Según señaló, con el transcurso de las horas el estado de Yeferson mostró una leve mejoría, aunque continúa bajo observación médica.

“Tuve que salir de inmediato a tomar el primer vuelo disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable. Dependiendo de cómo avance todo, retomaré las dinámicas”, expresó Cintia a través de sus redes sociales.

Declaración directa de Yeferson Cossio

La incertidumbre se mantuvo hasta que el propio Yeferson Cossio decidió pronunciarse. A través de una publicación en Instagram, el creador de contenido confirmó que llevaba dos días hospitalizado y explicó que los médicos detectaron fallas en su corazón, razón por la cual deberá someterse a una intervención cardíaca de menor complejidad.

“Llevo dos días en el hospital, tengo fallas en el corazón. Ya voy a entrar a una pequeña intervención, mándenme sus bendiciones”, escribió el influenciador, agradeciendo el respaldo de sus seguidores.

El mensaje permitió esclarecer las causas de su hospitalización y explicó la atención médica urgente, una situación que tomó por sorpresa a muchos, especialmente porque días antes había compartido contenido en redes sociales donde se le veía activo y en aparente buen estado de salud.

La noticia tuvo una amplia repercusión en redes, donde miles de seguidores expresaron mensajes de apoyo y solidaridad, evidenciando el alcance y la cercanía que Cossio ha construido con su comunidad a lo largo de su trayectoria como creador de contenido, mientras se mantiene la expectativa por nuevas actualizaciones sobre su evolución.