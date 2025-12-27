Medellín registra 61 lesionados por pólvora y crece la alerta en plena temporada decembrina

Resumen: Medellín reporta 61 lesionados por pólvora al 27 de diciembre de 2025, con aumento frente al año anterior y mayoría de casos por manipulación directa.

La capital antioqueña continúa enfrentando un preocupante panorama durante la temporada decembrina. De acuerdo con el reporte oficial de lesionados por pólvora en Medellín, con corte en este 27 de diciembre, la ciudad acumula 61 personas heridas, una cifra que evidencia un aumento significativo frente al mismo periodo del año anterior, cuando se registraban 39 casos.

Según el consolidado presentado por las autoridades de salud, la mayoría de los lesionados corresponde a hombres, quienes representan el 75% de los casos, mientras que el 25% restante son mujeres.

En cuanto a la edad, el grupo más afectado es el de mayores de 18 años, con 41 casos, seguido por adolescentes entre 12 y 17 años.

El informe detalla que la manipulación directa de artefactos pirotécnicos continúa siendo la principal causa de las lesiones, con 29 casos, mientras que 28 personas resultaron heridas en condición de observadores, lo que confirma que incluso quienes no usan pólvora están expuestos a riesgos. Otros cuatro casos están asociados a actividades diferentes.

En relación con la atención médica, el 70% de los lesionados recibió manejo ambulatorio, mientras que el 30% requirió hospitalización, reflejando la gravedad de varios de los incidentes.

Lea también: Roban vivienda de la directora del ICBF y advierte: ‘No nos van a frenar en la lucha contra la corrupción’

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las lesiones más frecuentes son las quemaduras, con 54 registros, seguidas por laceraciones, contusiones, fracturas, daño ocular y amputaciones.

Las quemaduras de segundo grado encabezan el listado por severidad, concentrando más del 50% de los casos, aunque también se reportan lesiones de primer y tercer grado. Pese a la magnitud de los hechos, las autoridades confirmaron que no se han presentado intoxicaciones por fósforo blanco ni por alcohol adulterado con metanol en la ciudad.

Por comunas, sectores como Buenos Aires, Robledo y Laureles–Estadio figuran entre los más afectados.

Desde la Alcaldía de Medellín reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de pólvora, reforzar las medidas de autocuidado y denunciar cualquier situación de riesgo, recordando que estas prácticas continúan generando afectaciones graves a la salud, especialmente en niños, jóvenes y adultos en plena época festiva.

Más noticias de Medellín