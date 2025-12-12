El talentoso regatista Simón Gómez se adjudicó este viernes 12 de diciembre el título de campeón mundial en la categoría abierta de Sunfish, tras una intensa semana de competencia en el Campeonato Mundial celebrado en el Salinas Yacht Club de Ecuador.

El certamen, considerado uno de los más emblemáticos de la vela ligera, reunió desde el pasado domingo 7 de diciembre a más de 80 destacados veleristas de 16 países, incluyendo naciones con gran tradición como Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Cuba, y otros.

El camino de Gómez hacia el título no estuvo exento de desafíos, pero mostró una notable consistencia.

En las dos primeras regatas, el colombiano se ubicó en la cuarta posición. Pese a un séptimo lugar en la tercera, las siguientes dos salidas lo mantuvieron en el quinto puesto.

Fue en la segunda mitad del campeonato donde Gómez consolidó su ascenso. En la sexta regata, demostró su habilidad en las aguas ecuatorianas al finalizar en la segunda casilla, seguido por un quinto lugar en la séptima.

La mañana de este viernes trajo la consagración. En la novena regata, la tercera posición de Simón Gómez fue suficiente para asegurar el campeonato mundial abierto de Sunfish gracias a la inalcanzable diferencia de puntaje acumulado frente a sus rivales directos.

¡Histórico! Simón Gómez gana el campeonato mundial Abierto de Sunfish

El certamen concluyó con la décima regata, donde Gómez ocupó la quinta posición, cerrando su brillante participación con un total de 34 puntos acumulados.

La diferencia con sus competidores fue significativa: el puertorriqueño Sebastián Medina se llevó el segundo lugar con 45 puntos, y el peruano Jean De Trazegnies el tercero con 47.

Dato Clave: Con esta victoria, Simón Gómez se convierte en el primer colombiano en alcanzar el título mundial en la categoría abierta de Sunfish.

Un logro que supera la histórica participación de Andrey Quintero, quien en la edición de 2012 finalizó como subcampeón mundial.

Otro representante nacional, Esteban Echavarría, también tuvo una destacada actuación, finalizando décimo en la competencia con un total de 106 puntos.

