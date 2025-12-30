Resumen: Antioquia reporta 140 lesionados por pólvora a diciembre de 2025. Unidades de quemados están al 100 % de ocupación y los casos aumentaron un 27%.

¡A solo un día del 31 de diciembre, Antioquia alcanza los 140 lesionados con pólvora!

La situación por el uso de pirotecnia en el departamento de Antioquia ha pasado factura para este fin de año. Según el boletín más reciente de la Gobernación, con corte a la mañana de este 30 de diciembre, la cifra de lesionados por pólvora ya alcanzó los 140 casos en lo que va de la temporada 2025-2026.

Esta cifra representa un preocupante aumento del 27,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El panorama es desolador para el sistema de salud, ya que se reportó que la ocupación de las Unidades de Quemados en todo el departamento llegó al 100%, tanto para adultos como en el área pediátrica.

Lea también: El cuerpo de Juan David Quiróz se encuentra en Medicina Legal

De los 140 lesionados, 42 son menores de edad que hoy enfrentan secuelas que podrían marcar sus vidas para siempre, mientras que 13 personas han sufrido amputaciones debido a la gravedad de las explosiones.

Medellín lidera la penosa lista con 62 casos, seguida por Itagüí y Bello, demostrando que en el Valle de Aburrá es donde más se está incumpliendo la norma.

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado desesperado a la ciudadanía para que el próximo 31 de diciembre la alegría no se convierta en tragedia. Las partes del cuerpo más afectadas siguen siendo las manos y la cara, con daños oculares y auditivos que en muchos casos son irreversibles.

Las autoridades continúan reiterando el peligro de manipular estos elementos pirotécnicos, e hicieron un llamado a vivir el 31 de diciembre en familia y lejos de una tragedia.

Más noticias de Antioquia