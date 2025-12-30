El cuerpo de Juan David Quiróz se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Regional Noroccidente en Medellín , se encuentra el cuerpo de Juan David Quiróz, de 39 años, nacido el 29 de octubre de 1986 en Tritiribí, Antioquia.

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Juan David Quiróz, de 39 años, nacido el 29 de octubre de 1986 en Tritiribí, Antioquia.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín ocurrió el 25 de diciembre de 2025, y hasta la fecha no se ha presentado ningún familiar o conocido para obtener información sobre el caso.

Se hace un llamado a los familiares de Juan David Quiróz para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.