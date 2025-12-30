Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El cuerpo de Juan David Quiróz se encuentra en Medicina Legal

    Se hace un llamado a los familiares de Juan David Quiróz para que se acerquen a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Juan David Quiróz se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Juan David Quiróz, de 39 años, nacido el 29 de octubre de 1986 en Tritiribí, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Juan David Quiróz, de 39 años, nacido el 29 de octubre de 1986 en Tritiribí, Antioquia.

    El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín ocurrió el 25 de diciembre de 2025, y hasta la fecha no se ha presentado ningún familiar o conocido para obtener información sobre el caso.

    Se hace un llamado a los familiares de Juan David Quiróz para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.