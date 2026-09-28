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Resumen: Una mujer de 18 años fue judicializada por su presunta responsabilidad en la muerte de su bebé de siete meses en Bello. El menor falleció el 22 de septiembre por un trauma craneoencefálico y presentaba lesiones que serían compatibles con una agitación violenta. La mujer fue capturada el 25 de septiembre, no aceptó el cargo de homicidio agravado y recibió medida de aseguramiento en un centro de reclusión.

¡Doloroso caso! Judicializan a mujer que estaría implicada en la muerte de su bebé de 7 meses en Bello

La muerte de un bebé de siete meses es investigada por las autoridades en Bello, Antioquia, luego de que el menor falleciera tras presentar varias lesiones en su cuerpo. Por este caso, una mujer de 18 años fue capturada y posteriormente presentada ante un juez de control de garantías.

Los hechos están relacionados con una vivienda del barrio Nueva Jerusalén, donde, de acuerdo con la investigación, el menor habría sido agredido durante varios días.

El bebé fue trasladado a un centro hospitalario del occidente de Medellín, donde finalmente murió el 22 de septiembre. La causa de muerte establecida fue un trauma craneoencefálico.

Las lesiones que presentaba el bebé

La investigación quedó a cargo de un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la Seccional Medellín, quien recopiló elementos relacionados con las circunstancias en las que el menor resultó lesionado.

Según el dictamen médico, además del trauma craneoencefálico, el bebé presentaba lesiones que serían compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, conocida como zarandeo.

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, la mujer habría agredido al niño en repetidas ocasiones durante varios días.

El menor permaneció bajo atención médica hasta que falleció el 22 de septiembre. Las circunstancias que rodearon las lesiones hacen parte del proceso judicial que actualmente adelantan las autoridades.

Captura y proceso judicial

Tres días después de la muerte del bebé, el 25 de septiembre, la mujer fue capturada por servidores de la Policía Nacional.

Posteriormente fue llevada ante las autoridades judiciales para responder por su presunta participación en los hechos. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado.

La mujer no aceptó el cargo que le fue atribuido por el ente investigador.

A pesar de que no reconoció responsabilidad por el delito imputado, un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro de reclusión, mientras avanza el proceso judicial.

La investigación continuará para establecer las circunstancias en las que el bebé sufrió las lesiones que posteriormente le causaron la muerte y determinar la responsabilidad correspondiente dentro del proceso.