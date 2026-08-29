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Resumen: Un hombre fue enviado a prisión en Bogotá tras ser señalado por la Fiscalía de ejercer violencia física, verbal, psicológica y económica contra su expareja durante varios meses. La investigación documentó distintos episodios de presunta agresión y control, incluso después de terminada la relación. Por estos hechos, un juez le impuso una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

¡Golpes, amenazas y control! Hombre terminó en prisión por violencia contra su expareja en Bogotá

Un juez de control de garantías ordenó enviar a prisión a un hombre investigado por el delito de violencia intrafamiliar agravada, luego de que la Fiscalía General de la Nación documentara varios episodios de violencia presuntamente cometidos contra quien era su compañera sentimental.

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre enero y junio de 2026 e incluirían agresiones físicas, verbales y psicológicas, así como comportamientos de control y violencia económica.

Uno de los episodios ocurrió el 27 de febrero, dentro de un apartamento de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. El hombre habría reaccionado violentamente porque la mujer no podía acompañarlo a una cita veterinaria. En medio del hecho, presuntamente la agredió físicamente y la intimidó, mientras manifestaba que no tenía miedo de ser denunciado.

Agresiones ocurridas en días consecutivos

El 28 de febrero se habría presentado una nueva agresión. De acuerdo con la Fiscalía, el procesado habría golpeado a la mujer en el rostro, provocando que cayera al suelo en dos ocasiones, mientras la insultaba y amenazaba.

Para los investigadores, estos episodios, junto con otros hechos documentados, evidenciarían un patrón de violencia y control sobre la víctima. Meses después, cuando la relación ya había terminado, se habría registrado otro incidente.

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Presunto ataque después de la ruptura

El 9 de junio, en inmediaciones de un conjunto residencial, el hombre habría contactado a su expareja con el propósito de entregarle algunas pertenencias. Según la investigación, la mujer ingresó a un vehículo y, una vez dentro, él le habría exigido revisar su teléfono celular.

Ante la negativa, presuntamente la sujetó y le arrebató el dispositivo. Cuando la mujer intentó salir del vehículo, el hombre habría acelerado de manera abrupta, ocasionando que fuera arrastrada aproximadamente dos metros sobre la vía.

La Fiscalía indicó que los hechos se habrían desarrollado en un contexto de dominación, intimidación y control, elementos que sustentaron la calificación del delito como violencia intrafamiliar agravada.

Luego de la audiencia, el juez de control de garantías impuso al procesado una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

El hombre permanece bajo esta medida mientras avanza el proceso judicial y la justicia determina su responsabilidad frente a los hechos que le atribuye la Fiscalía.