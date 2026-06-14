Momento en que llega la policía a la panadería donde fue ultimado a blaa un venezolano de 39 años. Foto: Cortesía

Resumen: De acuerdo con las versiones entregadas por testigos presenciales, dos sujetos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta. El parrillero descendió del vehículo, desenfundó un arma de fuego y le propinó múltiples disparos a la víctima.

¡Les pillaron las placas! Sicarios en moto asesinaron a venezolano que trabajaba en una panadería de Itagüí

Minuto30.com .- a violencia no dio tregua el sábado 13 de junio, en el municipio de Itagüí. Sobre las 6:30 p. m., las autoridades fueron alertadas de un nuevo ataque con arma de fuego, el segundo de la jornada, luego de que en horas de la tarde un comerciante de café fuera ultimado al interior de su vehículo en las inmediaciones del Parque del Artista.

Este segundo hecho violento se registró en el barrio Santa María #2.

La víctima se trata de un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 39 años de edad, quien se desempeñaba como trabajador en una panadería del sector. Lamentablemente, falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de los impactos recibidos.

De acuerdo con las versiones entregadas por testigos presenciales, dos sujetos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta. El parrillero descendió del vehículo, desenfundó un arma de fuego y le propinó múltiples disparos a la víctima.

Quienes presenciaron el ataque indicaron que el victimario vestía un impermeable de color azul al momento de disparar. Además, información preliminar sugiere que ya habrían sido identificadas las placas de la motocicleta en la que huyeron los sicarios, un dato que será fundamental en el desarrollo de la investigación.

En contexto: Sicariato en Itagüí: Asesinan a comerciante de café al interior de un vehículo cerca al Parque del Artista