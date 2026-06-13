Resumen: Al momento del ataque, el comerciante se movilizaba a bordo de un automóvil Renault Sandero de color gris, donde fue encontrado su cuerpo.

Sicariato en Itagüí: Asesinan a comerciante de café al interior de un vehículo cerca al Parque del Artista

Minuto30.com .- Poco después de las 2:00 de la tarde de este sábado, 3 de junio, las autoridades fueron alertadas sobre un ataque sicarial que perturbó la tranquilidad en el municipio de Itagüí. Una persona fue hallada sin vida por impactos de arma de fuego dentro de un automóvil en plena vía pública.

El homicidio se registró exactamente en la carrera 52D con calle 60, metros después del semáforo peatonal ubicado a un costado del Parque del Artista.

Según información preliminar, el hombre asesinado era oriundo del municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia) y se dedicaba a la comercialización de café. Actualmente, residía en Rionegro y al parecer se encontraba únicamente de paso por el Valle de Aburrá.

Al momento del ataque, el comerciante se movilizaba a bordo de un automóvil Renault Sandero de color gris, donde fue encontrado su cuerpo.

Los sicarios huyeron del lugar inmediatamente después de perpetrar el crimen. Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes y realizan un rastreo en la zona para dar con el paradero de los responsables