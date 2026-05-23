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Resumen: Alias “La Cucha Mari”, una adulta mayor señalada de vender droga en Bosa y Soacha, fue capturada y enviada a la cárcel en Bogotá.

Enviaron a la cárcel a ‘La Cucha Mari’: abuelita movía droga por Bosa y Soacha

La Policía capturó en Bogotá a alias ‘La Cucha Mari’, una mujer de más de 65 años señalada de distribuir estupefacientes en sectores de Bosa y el municipio de Soacha. Tras el operativo, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según las investigaciones, ‘La Cucha Mari’ utilizaba una vivienda ubicada en el barrio Villa Anny, en la localidad de Bosa, como centro de operación para la venta y distribución de drogas.

Las autoridades indicaron que desde allí coordinaba actividades relacionadas con el microtráfico en sectores como Laureles, Piamonte y otras zonas cercanas.

De acuerdo con la Policía, la mujer presuntamente utilizaba la fachada de prestamista para evitar sospechas y reducir el riesgo de ser detectada por las autoridades. Además, su condición de adulta mayor le habría permitido movilizarse con menor nivel de control en las calles.

Las investigaciones también señalan que alias ‘La Cucha Mari’ tendría vínculos con la estructura delincuencial conocida como ‘Los Fronterizos’, donde presuntamente cumplía funciones relacionadas con la comercialización de estupefacientes.

Según las autoridades, la mujer realizaba las entregas caminando por distintos sectores y contactando directamente a los compradores. Las rentas ilegales derivadas de esta actividad podrían alcanzar cerca de $35 millones de pesos mensuales.

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Durante el procedimiento de captura, los uniformados encontraron en poder de la señalada un revólver calibre 38 con munición, más de 200 gramos de sustancias estupefacientes, una gramera y elementos utilizados para la dosificación de drogas.

Además, al verificar sus antecedentes judiciales, las autoridades establecieron que la mujer ya registraba procesos por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

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