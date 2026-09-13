Resumen: Tropas del Ejército capturaron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo durante una operación en la vereda Santa Helena, Gómez Plata. Los detenidos pertenecerían a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés y en el procedimiento fueron incautados una pistola, un proveedor, munición, tres celulares y una motocicleta.

¡Les llegó el Ejército! Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Gómez Plata

Una operación militar desarrollada en la vereda Santa Helena, en el municipio de Gómez Plata, Antioquia, terminó con la captura de dos integrantes de una comisión armada del Clan del Golfo, de acuerdo con la información entregada por la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

El procedimiento fue realizado por tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 y del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4, quienes adelantaban labores de presencia permanente en esta zona del municipio. Según el reporte oficial, durante estas acciones se ubicó a la comisión armada y se produjo la captura de dos de sus integrantes.

El Ejército señaló que los detenidos pertenecerían a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo.

Esto fue lo que encontraron durante el operativo

La operación también permitió la incautación de varios elementos. Entre ellos se encuentran una pistola, un proveedor y 25 cartuchos de diferentes calibres. Además, las tropas encontraron tres teléfonos celulares y una motocicleta durante el procedimiento.

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De acuerdo con la Cuarta Brigada, este resultado representa una afectación a las capacidades armadas y logísticas del Clan del Golfo en esta zona del departamento. La institución indicó que las acciones buscan contribuir al fortalecimiento de las condiciones de seguridad para los habitantes de Gómez Plata y de los municipios cercanos de Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos.

El Ejército Nacional reiteró además el llamado a la ciudadanía para entregar información que pueda contribuir a las labores contra los grupos armados y criminales. Para ello, recordó que están disponibles la Línea 147 y la Línea 107 Contra el Terrorismo.

Las autoridades mantienen así las labores de control y presencia militar en esta zona del norte de Antioquia, en el marco de las operaciones dirigidas contra las estructuras del Clan del Golfo.