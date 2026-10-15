«Trabajamos juntos»: De la Espriella defiende el lazo bipartidista con EE. UU.

Resumen: El jefe de Estado colombiano respondió a las duras críticas del Partido Demócrata, que calificó de «inaceptable» su intervención electoral. El mandatario recordó que la relación bilateral acumula 204 años de cooperación por encima de las diferencias ideológicas.

Minuto30.com .- En una declaración oficial, el jefe de Estado destacó los 204 años de cooperación bilateral ininterrumpida y ratificó el compromiso de su administración de trabajar de la mano tanto con demócratas como con republicanos para salvaguardar la relación estratégica más relevante de Colombia.

En un pronunciamiento institucional emitido este jueves 15 de octubre de 2026, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, fijó de manera categórica la postura oficial de su Gobierno respecto a las relaciones diplomáticas, económicas y de seguridad entre Colombia y los Estados Unidos. Mediante una declaración formal dirigida a la opinión pública internacional y nacional, el mandatario ensalzó los más de dos siglos de historia compartida entre ambas naciones, enfatizando que el vínculo con Washington constituye una política de Estado que no puede supeditarse a vaivenes coyunturales, afinidades personales ni discusiones de política partidaria.

El mensaje presidencial emerge en un momento de trascendental importancia para la agenda exterior del país, reafirmando que la Casa de Nariño mantendrá abiertos los canales de diálogo y trabajo constructivo con la totalidad de los sectores del espectro político estadounidense, honrando una tradición de entendimiento multipartidista que ha sido la columna vertebral del relacionamiento hemisférico.

Dos siglos de diplomacia: las democracias más antiguas del continente

El presidente De La Espriella fundamentó su declaración en la profundidad histórica que une a ambas naciones desde comienzos del siglo XIX:



Un legado de más de dos centurias: «Colombia y Estados Unidos tenemos 204 años de fructíferas relaciones; en Colombia hemos mantenido apoyo multipartidista y, en Estados Unidos, el respaldo de esta alianza, a lo largo de su historia, lo han refrendado republicanos y demócratas», puntualizó el mandatario.

Pilar democrático hemisférico: De La Espriella subrayó que ambas naciones ostentan la condición de ser «las dos democracias más antiguas del hemisferio occidental», un rasgo distintivo que impone el deber moral y jurídico de velar por la estabilidad de sus instituciones comunes.

Institucionalidad sobre coyunturas: Para el jefe de Estado, «el respeto a nuestras instituciones, la defensa de la democracia y el apoyo de los partidos han permitido construir una relación que trasciende gobiernos y diferencias políticas», una máxima que orienta la estrategia de inserción global de su mandato.

La diplomacia de la «Patria Milagro» y el rol clave en Washington

El mandatario ratificó que el fortalecimiento de estos vínculos internacionales se enmarca dentro de las prioridades estratégicas de su programa de gobierno, denominado la «Patria Milagro», el cual concibe la seguridad jurídica, la atracción de inversión foránea y la cooperación militar como motores esenciales para el desarrollo del territorio colombiano:

Directriz presidencial de largo alcance: «Mi Gobierno, el de la Patria Milagro, tiene el firme propósito de honrar ese legado y seguir fortaleciéndolo», aseveró el jefe de Estado.

Gestión diplomática en terreno: De La Espriella destacó expresamente la labor diaria adelantada por el equipo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la embajadora de Colombia ante la Casa Blanca, María Consuelo Araújo, a quienes encomendó la tarea de sostener puentes permanentes tanto en el Capitolio como con las distintas agencias federales en Washington.

Respeto a todas las visiones: «Tengo un profundo respeto por quienes, desde distintas posiciones políticas, han contribuido a fortalecer los vínculos entre nuestras naciones», remarcó el presidente, desestimando que existan vetos o exclusiones ideológicas en la agenda diplomática de su gobierno.

Cooperación pragmática y agenda de intereses compartidos

Uno de los apartados más enfáticos de la intervención presidencial radicó en la delimitación clara entre las simpatías ideológicas individuales y los deberes de representación del Estado colombiano:

Superación de afinidades personales: «Más allá de afinidades personales o coincidencias en asuntos específicos, juntos trabajamos en profundizar la cooperación con todos los sectores políticos estadounidenses y el pueblo norteamericano», manifestó De La Espriella, enviando un mensaje directo de tranquilidad a los tomadores de decisiones en el Congreso de los Estados Unidos.

Alianza estratégica inamovible: Al sintetizar el horizonte de la relación bilateral, el mandatario concluyó: «Estados Unidos ha sido y seguirá siendo un aliado fundamental y estratégico de Colombia. Nuestros intereses compartidos y el respeto mutuo seguirán guiando esta relación».

Esta postura busca blindar capítulos vitales de la cooperación bilateral, tales como los programas de interdicción contra el narcotráfico, los convenios de intercambio en inteligencia militar, el tratado de libre comercio vigente y los proyectos de asistencia técnica para el desarrollo rural.

Con este pronunciamiento, el presidente Abelardo De La Espriella sienta las bases de una diplomacia pragmática orientada a garantizar que el respaldo mutuo en Washington permanezca inalterable, ratificando a Colombia como el socio más confiable de los Estados Unidos en la región.