Resumen: Federico Gutiérrez recibió en Washington un premio del Diálogo Interamericano por Parceros, el programa de Medellín que busca alejar a los jóvenes de las estructuras criminales.

‘Les estamos quitando jóvenes a los criminales’: Fico recibió en Washington premio por Parceros

El programa Parceros, la estrategia de la Alcaldía de Medellín para alejar a los jóvenes de las estructuras criminales, recibió un reconocimiento internacional en Washington D. C.

El alcalde Federico Gutiérrez recogió el premio durante la gala de los Premios Liderazgo para las Américas 2026, realizada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Se trata del Premio a la Reducción del Crimen y las Oportunidades para los Jóvenes (Award for Crime Reduction and Youth Opportunity), entregado por el Diálogo Interamericano. La distinción resalta el modelo de prevención de la ciudad, que busca llegar a los jóvenes antes que los grupos delincuenciales y ofrecerles opciones para construir un proyecto de vida en la legalidad.

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«Con Parceros les estamos quitando jóvenes a las estructuras criminales y dándoles oportunidades reales para que salgan adelante», afirmó Gutiérrez, quien aseguró que desde 2024 el programa ha atendido a más de 12.400 participantes. «Este premio es de ellos, nuestros parceros, y de toda Medellín», agregó.

Las cifras del programa

Según la Alcaldía, Parcerostrabaja con acompañamiento psicosocial, formación para la vida y acceso a educación, empleo y emprendimiento. Desde 2024, la administración reporta 9.211 jóvenes graduados, 1.318 participantes con vinculación laboral y más de 90 empresas aliadas.

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De acuerdo con la evaluación de impacto citada por el Distrito, el 61,6% de los participantes mejoró su regulación emocional, las conductas delictivas se redujeron un 23% y el empleo formal aumentó un 15%. Además, los síntomas de ansiedad y depresión bajaron un 7% y la intención de seguir estudiando subió un 9%.

Con este galardón, Medellín suma 10 reconocimientos internacionales entre 2024 y 2026, gestionados con el liderazgo de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI). Entre las iniciativas premiadas están Parceros, Corredores Verdes, Ciudadanía Lab y programas de acceso al agua potable y seguridad alimentaria.

La alcaldía anunció que seguirá fortaleciendo el programa y ampliando sus estrategias de prevención. En 2026 puso en marcha Parceritas, una iniciativa dirigida a niñas de entre 10 y 15 años que busca prevenir su captación y exposición a escenarios de explotación sexual. También se conformaron 13 grupos juveniles de Parceros Graduados.

Según el Distrito, la apuesta no es solo capturar delincuentes, sino también impedir que las estructuras criminales sigan reclutando niñas, niños, adolescentes y jóvenes para sus negocios ilegales.

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