Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Les desmantelan el arsenal! Hallan depósito ilegal del Clan del Golfo en el Bajo Cauca

    Las autoridades revelaron que el escondite estaba listo para abastecer nuevas acciones criminales en la región.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Les desmantelan el arsenal! Hallan depósito ilegal del Clan del Golfo en el Bajo Cauca
    Foto: Ejército.
    ¡Les desmantelan el arsenal! Hallan depósito ilegal del Clan del Golfo en el Bajo Cauca

    Resumen: Las autoridades localizaron un depósito ilegal del Clan del Golfo en el Bajo Cauca, donde se hallaron armas, municiones y material logístico usado para fortalecer operaciones criminales. El descubrimiento representa un golpe a la estructura armada que pretendía expandir su control en la zona.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las operaciones militares adelantadas en el Bajo Cauca antioqueño continúan generando resultados contra las estructuras criminales que operan en esta región. En las últimas horas, tropas del Batallón de Selva N.º 57, unidad adscrita a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, ubicaron un depósito clandestino presuntamente perteneciente a la subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan del Golfo.

    El hallazgo se produjo durante labores de registro y control en la vereda Baldíos Nacionales, en jurisdicción del municipio de El Bagre, Antioquia. En el punto, los soldados encontraron material de intendencia y municiones que habrían sido utilizadas por este grupo armado organizado para abastecer a sus integrantes en la zona.

    Entre los elementos incautados se encontraron 26 cartuchos de diferentes calibres, cuatro proveedores metálicos y brazaletes con símbolos alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). De igual forma, las tropas hallaron varias camisas tácticas, una camisa negra con el logo de las FARC, sudaderas, una cantimplora y un kit de primeros auxilios.

    Esto le podría interesar: En Sabaneta un obrero tocó un cable de alta tensión de 13.000 voltios; lo llevaron a un hospital vivo

    Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para avanzar con los respectivos procedimientos judiciales y determinar el uso exacto que la estructura le daba al depósito.

    Con este resultado, el Ejército Nacional reafirmó su intención de golpear las capacidades logísticas y operativas del Clan del Golfo, así como de impedir que sus integrantes continúen ejecutando acciones criminales que afectan a las comunidades del Bajo Cauca antioqueño, una de las zonas más impactadas por la presencia de grupos armados.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Estamos presentes en el Congreso Internacional de Prevención de Violencias: Todos los Protegemos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.