¡Les desmantelan el arsenal! Hallan depósito ilegal del Clan del Golfo en el Bajo Cauca

Resumen: Las autoridades localizaron un depósito ilegal del Clan del Golfo en el Bajo Cauca, donde se hallaron armas, municiones y material logístico usado para fortalecer operaciones criminales. El descubrimiento representa un golpe a la estructura armada que pretendía expandir su control en la zona.

Las operaciones militares adelantadas en el Bajo Cauca antioqueño continúan generando resultados contra las estructuras criminales que operan en esta región. En las últimas horas, tropas del Batallón de Selva N.º 57, unidad adscrita a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, ubicaron un depósito clandestino presuntamente perteneciente a la subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan del Golfo.

El hallazgo se produjo durante labores de registro y control en la vereda Baldíos Nacionales, en jurisdicción del municipio de El Bagre, Antioquia. En el punto, los soldados encontraron material de intendencia y municiones que habrían sido utilizadas por este grupo armado organizado para abastecer a sus integrantes en la zona.

Entre los elementos incautados se encontraron 26 cartuchos de diferentes calibres, cuatro proveedores metálicos y brazaletes con símbolos alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). De igual forma, las tropas hallaron varias camisas tácticas, una camisa negra con el logo de las FARC, sudaderas, una cantimplora y un kit de primeros auxilios.

Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para avanzar con los respectivos procedimientos judiciales y determinar el uso exacto que la estructura le daba al depósito.

Con este resultado, el Ejército Nacional reafirmó su intención de golpear las capacidades logísticas y operativas del Clan del Golfo, así como de impedir que sus integrantes continúen ejecutando acciones criminales que afectan a las comunidades del Bajo Cauca antioqueño, una de las zonas más impactadas por la presencia de grupos armados.