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Resumen: Un operativo del Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió ubicar varias unidades de minería ilegal en zona rural de Zaragoza y destruir maquinaria avaluada en más de 1.000 millones de pesos. La acción afectó las finanzas del Clan del Golfo, frenó la extracción ilegal de oro y buscó mitigar los daños ambientales en el Bajo Cauca.

¡Les dañaron el negocio! Ejército frena extracción ilegal de oro al Clan del Golfo en Zaragoza

En una operación dirigida a debilitar las economías ilícitas en el Bajo Cauca antioqueño, unidades del Ejército Nacional de Colombia llevaron a cabo una intervención contra la minería ilegal en zona rural del municipio de Zaragoza, logrando la inutilización de maquinaria empleada en esta actividad.

Golpe a la minería ilegal en zona rural

El procedimiento fue ejecutado por tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscrito a la Décima Primera Brigada, en coordinación con la Brigada contra la Minería Ilegal y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

La acción se desarrolló en la vereda Puerto Jobo, donde las autoridades ubicaron cinco unidades destinadas a la explotación minera sin autorización.

Durante la intervención, los uniformados procedieron a la destrucción controlada de dos excavadoras, tres motores industriales, cuatro motobombas y cinco clasificadoras.

Este tipo de maquinaria, según información oficial, estaría siendo utilizada para sostener financieramente al grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente a la subestructura Uldar Cardona Rueda.

El valor estimado de los equipos supera los 1.000 millones de pesos, lo que representa un golpe económico relevante para la organización.

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A esto se suma el impacto en la producción ilegal de oro, ya que, de acuerdo con los cálculos entregados por las autoridades, se dejarían de extraer cerca de 15.000 gramos mensuales, cuyo valor comercial rondaría los 8.100 millones de pesos.

Impacto ambiental y estrategia institucional

Más allá del componente financiero, la operación también tiene un alcance ambiental. Las labores de minería ilegal suelen generar afectaciones directas sobre fuentes hídricas y suelos productivos.

Esto se debe al uso de maquinaria pesada y a prácticas que deterioran los ecosistemas, generando daños que pueden ser difíciles de revertir.

En este sentido, la intervención busca reducir el impacto negativo en una región caracterizada por su riqueza natural.

Desde la institución militar se reiteró que este tipo de acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar actividades ilícitas que afectan tanto la seguridad como el medio ambiente.

Asimismo, se destacó el trabajo conjunto con otras entidades del Estado para intervenir zonas donde persisten estas prácticas.

Con este resultado, las autoridades buscan no solo debilitar las finanzas de estructuras criminales, sino también avanzar en la protección de los recursos naturales en el departamento de Antioquia, especialmente en subregiones como el Bajo Cauca, donde la minería ilegal continúa siendo uno de los principales desafíos.