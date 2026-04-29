Resumen: En El Bagre, Antioquia, fueron capturados dos presuntos integrantes del Clan del Golfo durante un operativo conjunto entre autoridades, en el que además se incautó material de guerra e intendencia y se halló un centro de comunicaciones. Según las autoridades, el resultado afecta la capacidad logística del grupo en el Bajo Cauca antioqueño.

Capturan a dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo y descubren centro de comunicaciones en El Bagre

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional permitió un golpe contra el Clan del Golfo en el municipio de El Bagre, Antioquia, donde fueron capturados dos presuntos integrantes de esta estructura armada ilegal y se incautó material de guerra e intendencia, además de la ubicación de un centro de comunicaciones.

La acción fue desarrollada por tropas del Gaula Militar Bajo Cauca, con apoyo de la Décima Primera Brigada, en la vereda La Corona, zona rural de ese municipio. El resultado se dio tras labores de inteligencia que permitieron ubicar a los señalados y avanzar en el procedimiento militar.

Captura de presuntos integrantes del Clan del Golfo

Durante la operación fueron capturados dos hombres identificados como alias ‘Olimpo’ y alias ‘Comején’ o ‘Charlatán’, quienes, según las autoridades, harían parte de las subestructuras Uldar Cardona Rueda y Manuel Alexánder Ariza Rosario.

De acuerdo con la información oficial, alias ‘Olimpo’ se desempeñaría como cabecilla de comisión y segundo cabecilla de zona, mientras que alias ‘Comején’ o ‘Charlatán’ sería integrante del componente criminal focalizado de la organización.

Incautación de material de guerra y hallazgos

En el procedimiento también fue incautado material de guerra e intendencia. Entre los elementos hallados se reportan más de 600 cartuchos de distintos calibres, proveedores para fusil y varios elementos logísticos como chalecos multipropósito, prendas de uso táctico, equipos de campaña y brazaletes alusivos al denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

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Además, las tropas localizaron un centro de comunicaciones presuntamente utilizado por esta estructura ilegal. En el lugar fueron encontrados radios, adaptadores, baterías y material con contenido doctrinal, entre otros elementos.

Afectación a la estructura criminal

Las autoridades indicaron que este resultado impacta la capacidad logística y armada del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño, reduciendo su capacidad de acción en la zona y afectando su operación criminal.

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes.

Llamado a la denuncia ciudadana

El Gaula Militar reiteró el llamado a la comunidad del Bajo Cauca para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea gratuita 147, con el fin de fortalecer las acciones contra delitos que vulneran la libertad y la integridad de los habitantes de la región.