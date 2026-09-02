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    ¡Les cobraban hasta $20 millones! Caen tres señalados de extorsionar a comerciantes en Bogotá

    Los comerciantes habrían recibido panfletos y mensajes con amenazas para presionarlos a entregar millonarias sumas de dinero.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Les cobraban hasta $20 millones! Caen tres señalados de extorsionar a comerciantes en Bogotá
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad
    ¡Les cobraban hasta $20 millones! Caen tres señalados de extorsionar a comerciantes en Bogotá

    Resumen: Tres hombres fueron capturados en flagrancia en Engativá, Bogotá, señalados de extorsionar a comerciantes mediante amenazas, panfletos y mensajes de WhatsApp. Según las autoridades, exigían entre $15 millones y $20 millones y, cuando las víctimas se negaban a pagar, presuntamente recurrían a acciones violentas, entre ellas el ataque contra una vidriería. Durante el operativo fueron incautados una granada, un celular y varios panfletos.

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    Una investigación adelantada por el GAULA de la Policía Metropolitana de Bogotá terminó con la captura en flagrancia de tres hombres señalados de estar involucrados en una serie de extorsiones contra comerciantes de la localidad de Engativá.

    De acuerdo con las autoridades, los presuntos responsables habrían utilizado mensajes de WhatsApp y panfletos con amenazas para exigir entre $15 millones y $20 millones a propietarios de establecimientos comerciales del barrio Unir.

    Las amenazas aumentaban ante la negativa de los comerciantes

    Según la investigación, las intimidaciones no se limitaban a las exigencias de dinero. Cuando las víctimas se negaban a pagar, los señalados presuntamente recurrían a acciones violentas para presionarlas.

    Uno de los hechos ocurrió en una vidriería del sector, cuya fachada fue atacada con múltiples disparos luego de que sus propietarios rechazaran las exigencias económicas.

    Este caso fue incorporado a las indagaciones adelantadas por el GAULA, que posteriormente logró identificar a los tres hombres que estarían relacionados con estos hechos.

    Así identificaron a los tres señalados

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    Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de ‘Javi’, a quien las autoridades señalan de coordinar las acciones de intimidación contra los comerciantes.

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    También fueron capturados alias ‘Johngel’ y alias ‘Merlín’, quienes presuntamente estarían involucrados en la entrega de los panfletos y en otras acciones dirigidas a presionar a las víctimas.

    Durante el operativo fueron incautados una granada, un teléfono celular y varios panfletos, elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con las actividades investigadas.

    Los tres fueron enviados a prisión

    Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales y fueron procesados por los delitos de extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

    Durante las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

    Autoridades piden denunciar

    La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron el llamado a los comerciantes y ciudadanos que reciban amenazas para que no entreguen dinero y denuncien oportunamente estos casos.

    Para reportar hechos relacionados con extorsión está disponible la línea 165 del GAULA. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 123 de Bogotá.

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