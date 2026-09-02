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Resumen: Un accidente en Kennedy dejó dos personas muertas tras el choque entre un bus del SITP y un bicitaxi en el barrio Bellavista. Autoridades investigan las causas del siniestro.

¡Tragedia en Kennedy! Bus del SITP chocó contra un bicitaxi y dejó dos muertos

Un accidente en Kennedy dejó dos personas muertas durante la noche del pasado 1 de septiembre, luego de que un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) chocara contra un bicitaxi en el barrio Bellavista, en Bogotá.

Según la información preliminar, las dos víctimas se movilizaban en el bicitaxi cuando se produjo el fuerte impacto. Una de ellas murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, mientras que la segunda alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de las personas fallecidas.

El accidente también provocó afectaciones en la movilidad y momentos de tensión en el sector. Familiares de las víctimas llegaron hasta el sitio y realizaron reclamos por lo ocurrido, mientras los organismos de emergencia y las autoridades adelantaban las labores correspondientes.

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Las autoridades de tránsito deberán establecer qué provocó el movimiento del vehículo de servicio público y cuáles fueron las circunstancias que antecedieron al choque.

Por ahora, las causas del siniestro continúan bajo investigación y las autoridades no han atribuido responsabilidad a ninguno de los involucrados.

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