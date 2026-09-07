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Resumen: La lectura en Medellín se fortalece con programas que llevan materiales pedagógicos y libros a colegios oficiales, junto con formación docente y encuentros literarios.

¡Más libros para los colegios! Medellín refuerza su apuesta por la lectura

La lectura en Medellín continúa siendo uno de los ejes de las estrategias educativas que adelanta la alcaldía para fortalecer los aprendizajes de niñas, niños y jóvenes en las instituciones oficiales. Las iniciativas buscan impulsar no solo la lectura y la escritura, sino también la oralidad y el pensamiento crítico.

Una de las principales acciones es el programa Aprendamos Todos a Leer, mediante el cual ya fueron entregados materiales pedagógicos en 226 establecimientos educativos. Estos recursos están dirigidos a acompañar a los estudiantes durante sus primeros procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura.

La estrategia también contempla la preparación de los docentes. Las jornadas de formación ya comenzaron en algunos colegios y continuarán de manera progresiva en las instituciones educativas oficiales, con el propósito de fortalecer las herramientas utilizadas en el aula.

A esta apuesta se suma la novena colección de Secretos para Contar, iniciativa que busca ampliar la disponibilidad de libros en los establecimientos educativos ubicados en zonas rurales de Medellín.

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Otra de las estrategias es Adopta un Autor, que actualmente llega a 26 colegios. El programa pretende acercar a los estudiantes a la literatura mediante actividades que les permitan conocer y compartir con escritores y autores.

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Estas iniciativas hacen parte de las acciones del Distrito para consolidar la lectura en Medellín como una herramienta para el aprendizaje y la transformación social.

La alcaldía busca que el acceso a los libros y el desarrollo de competencias comunicativas tengan presencia en diferentes entornos educativos.

El fortalecimiento de la lectura en Medellín cobra especial relevancia de cara a 2027, cuando la ciudad será Capital Mundial del Libro, luego de recibir la designación oficial por parte de la Unesco.

Con estas estrategias, plantean continuar ampliando las oportunidades de acceso a materiales de lectura y fortaleciendo las capacidades de estudiantes y docentes en las instituciones educativas oficiales.

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