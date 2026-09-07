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Resumen: Dos capturados en Segovia fueron dejados a disposición de la autoridad judicial tras ser sorprendidos con un revólver calibre .38, seis cartuchos y una motocicleta.

¡Los pillaron! Dos hombres cayeron con un revólver y municiones en Segovia

Dos hombres fueron capturados en Segovia durante un procedimiento de patrullaje, registro y control realizado por la Policía Nacional en el corredor vial El Cogote. En medio de la intervención, las autoridades incautaron un revólver calibre .38, seis cartuchos y una motocicleta.

El procedimiento se desarrolló el pasado 4 de septiembre, cuando unidades del Grupo de Reacción de Segovia identificaron a los dos ciudadanos y procedieron a realizarles un registro.

Ambos tienen 21 años y fueron detenidos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante la inspección, los uniformados encontraron un arma de fuego tipo revólver calibre .38 junto con seis cartuchos correspondientes al mismo. También fue incautada una motocicleta que se encontraba relacionada con el procedimiento.

Según la información obtenida por las autoridades durante las actuaciones policiales, los capturados serían presuntos integrantes de una estructura criminal y, de acuerdo con los elementos conocidos inicialmente, se desempeñarían como integrantes de puntos de zona.

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La Policía aclaró que esta información será entregada a la autoridad judicial competente, que deberá adelantar las respectivas verificaciones dentro del proceso y determinar las responsabilidades que correspondan.

Los dos hombres y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, entidad encargada de definir su situación jurídica conforme a la ley y bajo las garantías del debido proceso.

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