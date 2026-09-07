Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Los pillaron! Dos hombres cayeron con un revólver y municiones en Segovia

    Un procedimiento de control en uno de los corredores viales de Segovia terminó con dos detenidos y un revólver fuera de circulación.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Los pillaron! Dos hombres cayeron con un revólver y municiones en Segovia

    Resumen: Dos capturados en Segovia fueron dejados a disposición de la autoridad judicial tras ser sorprendidos con un revólver calibre .38, seis cartuchos y una motocicleta.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Dos hombres fueron capturados en Segovia durante un procedimiento de patrullaje, registro y control realizado por la Policía Nacional en el corredor vial El Cogote. En medio de la intervención, las autoridades incautaron un revólver calibre .38, seis cartuchos y una motocicleta.

    El procedimiento se desarrolló el pasado 4 de septiembre, cuando unidades del Grupo de Reacción de Segovia identificaron a los dos ciudadanos y procedieron a realizarles un registro.

    Ambos tienen 21 años y fueron detenidos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

    Durante la inspección, los uniformados encontraron un arma de fuego tipo revólver calibre .38 junto con seis cartuchos correspondientes al mismo. También fue incautada una motocicleta que se encontraba relacionada con el procedimiento.

    Según la información obtenida por las autoridades durante las actuaciones policiales, los capturados serían presuntos integrantes de una estructura criminal y, de acuerdo con los elementos conocidos inicialmente, se desempeñarían como integrantes de puntos de zona.

    Lea también: ¡Si no hay ahorro llegaría el racionamiento! Fico advierte que evalúan medidas con EPM

    La Policía aclaró que esta información será entregada a la autoridad judicial competente, que deberá adelantar las respectivas verificaciones dentro del proceso y determinar las responsabilidades que correspondan.

    Los dos hombres y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, entidad encargada de definir su situación jurídica conforme a la ley y bajo las garantías del debido proceso.

    Más noticias de Antioquia

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.