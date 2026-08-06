Leche materna: Medellín alcanzó una cifra que destaca en la primera infancia

Resumen: Leche materna: Medellín informó que el 71,3 % de los menores de dos años de Buen Comienzo reciben este alimento y fortalecen su desarrollo.

La leche materna continúa siendo una de las principales estrategias para fortalecer la salud de la primera infancia en Medellín. En lo corrido de 2026, el 71,3% de las niñas y los niños menores de dos años que hacen parte de la modalidad familiar de Buen Comienzo reciben este alimento, según informó la Alcaldía de Medellín durante la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Las familias gestantes y lactantes vinculadas al programa reciben acompañamiento integral durante los primeros meses de vida de sus hijas e hijos. Entre las acciones implementadas se encuentran el apoyo de doulas, nutricionistas, enfermeras y profesionales psicosociales, además de orientación sobre técnicas de lactancia y aclaración de mitos relacionados con esta práctica.

La directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, indicó que todos los jardines infantiles de la modalidad institucional cuentan con salas de lactancia y espacios destinados a la promoción y protección de la leche materna, especialmente en las sedes donde son atendidos menores de dos años.

Leche materna también cuenta con espacios de apoyo en la ciudad

Como parte de esta estrategia, la alcaldía informó que Medellín dispone de 468 Salas Amigas de la Familia Lactante, ubicadas en empresas y entidades que reciben asistencia técnica para promover estos entornos.

Además, la ciudad cuenta con 10 áreas de lactancia en espacios públicos, donde las madres pueden amamantar, extraer, conservar y transportar la leche materna en condiciones adecuadas.

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El acompañamiento también incluye material educativo en los espacios de atención y grupos de WhatsApp con las familias, donde se comparten recomendaciones sobre los beneficios de la lactancia, la conservación de la leche y su compatibilidad con el regreso al trabajo.

En el marco del Mes Mundial de la Lactancia Materna, la Alcaldía de Medellín realizará el próximo 14 de agosto un encuentro académico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para actualizar conocimientos científicos e intercambiar experiencias sobre esta práctica, considerada el alimento ideal durante los primeros seis meses de vida por sus beneficios nutricionales, inmunológicos y de desarrollo integral.

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