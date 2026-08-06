¡Le salió caro el lavadito en la calle! Bus terminó inmovilizado en Medellín

Resumen: Un video ciudadano terminó en sanciones. Un bus inmovilizado en Medellín recibió dos comparendos por ser lavado en vía pública y por superar los límites de emisiones contaminantes.

Un bus inmovilizado dejó un operativo de la Secretaría de Movilidad de Medellín luego de que un video difundido por la ciudadanía evidenciara que el vehículo estaba siendo lavado en plena vía pública, en la carrera 68 con calle 45, cerca de la estación Estadio del Metro.

Tras conocer la denuncia, agentes de tránsito ubicaron el automotor y realizaron la respectiva inspección. Como resultado, al conductor le fueron impuestos dos comparendos: uno por lavar el vehículo en espacio público y otro por incumplir las normas relacionadas con las emisiones contaminantes.

Durante el procedimiento, las autoridades practicaron una prueba de gases al bus, la cual arrojó un resultado desfavorable al superar los límites permitidos para la emisión de contaminantes. Debido a esta infracción ambiental, el vehículo fue inmovilizado.

Lea también: Nueva rotación del Pico y Placa en Medellín: los que no pueden salir el jueves

La Secretaría de Movilidad explicó que este tipo de controles hacen parte de las acciones para proteger la calidad del aire, preservar el espacio público y garantizar que los vehículos, especialmente los dedicados al transporte público, cumplan con las condiciones técnicas exigidas por la normatividad vigente.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La administración distrital reiteró el llamado a los conductores para que realicen el mantenimiento preventivo de sus vehículos y eviten prácticas como el lavado en la vía pública, las cuales afectan el medio ambiente y generan sanciones económicas.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad aseguró que continuará adelantando operativos de control en diferentes puntos de la ciudad con el propósito de fortalecer la seguridad vial, reducir las emisiones contaminantes y promover el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de todos los actores viales.

Más noticias de Medellín