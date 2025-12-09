Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Ojo con lo que compra! Invima lanza alerta porque falsificaron reconocida leche en polvo en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió en las últimas horas una alerta urgente dirigida a los consumidores colombianos tras detectar la comercialización de un producto fraudulento que se hace pasar por leche en polvo legítima.

La entidad confirmó que se trata de unidades falsificadas que utilizan el nombre e imagen de la referencia “Leche en Polvo Entera Fortificada con Vitaminas A y D3 marca Induleche”.

¿Por qué es un riesgo para su salud?

El Invima determinó, tras realizar las inspecciones respectivas, que este producto no corresponde a la fabricación original de la empresa propietaria de la marca. Esto implica que:

Origen desconocido: Se desconoce bajo qué condiciones higiénicas fue empacado.

Ingredientes inciertos: No hay garantía de que el polvo contenido sea realmente leche o si contiene sustancias extrañas que podrían causar intoxicaciones.

Suplantación: El producto está utilizando el registro sanitario y la imagen de una empresa legal para engañar al consumidor.

¿Cómo identificar el producto falso?

Aunque los falsificadores intentan copiar la apariencia, el Invima señaló que existen diferencias evidentes en el diseño del empaque (arte y rotulado) en comparación con el producto original autorizado.

Nota importante: Si usted compró este producto recientemente y nota colores extraños en la bolsa, impresiones borrosas o un sabor inusual al prepararla, suspenda su consumo de inmediato.

Recomendaciones para los consumidores

El Invima hace un llamado a la ciudadanía para tomar las siguientes precauciones:

Absténgase de comprar la “Leche en Polvo Entera Fortificada con Vitaminas A y D3 marca Induleche” si sospecha de su procedencia o si el precio es inusualmente bajo en comparación con el mercado.

Si ya lo tiene en casa: No lo consuma.

Denuncie: Si identifica lugares donde se esté vendiendo este producto falsificado, notifique a las autoridades de salud locales (Secretarías de Salud) o directamente al Invima a través de sus canales digitales.

