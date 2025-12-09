Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7
    Mujer murió arrollada por tractocamión en Rionegro: señalan que vía no permite paso de vehículos pesados

    Tragedia en Rionegro: una mujer murió tras ser arrollada por un tractocamión en la vereda Galicia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Mujer murió arrollada por tractocamión en Rionegro: señalan que vía no permite paso de vehículos pesados
    Foto sacada de redes sociales.
    Mujer murió arrollada por tractocamión en Rionegro: señalan que vía no permite paso de vehículos pesados

    Un accidente de tránsito cobró la vida de una mujer en la mañana de este martes 9 de diciembre, en la parte alta de la vereda Galicia, en el municipio de Rionegro, Antioquia.

    De acuerdo con la información preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando, al intentar realizar una maniobra de adelantamiento, terminó siendo impactada por un tractocamión que transitaba por la zona.

    El golpe fue de tal magnitud que la mujer perdió la vida de manera inmediata en el lugar del accidente.

    Lea también: ¡Pilas pues! Los subsidios que dan en el país en diciembre y que casi todo el mundo puede reclamar

    La comunidad del sector ha reiterado que la vía cuenta con señalización visible desde el ingreso a la vereda, advirtiendo que no es apta para la circulación de vehículos de carga pesada como tractocamiones o mulas.

    Tras el siniestro, unidades de tránsito y autoridades locales hicieron presencia inmediata para adelantar los actos urgentes y avanzar en la verificación técnica de la escena. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

