¡Le tocó responder! Turista que tumbó estatua en Cartagena pagará la reparación del monumento

Resumen: ¡La turista que tumbó la estatua en Cartagena respondió! Laura se presentó ante la Alcaldía, ofreció disculpas y asumirá el costo de la reparación del monumento del cura Pedro Mauricio de Umaña, ubicado en la Plaza de la Trinidad.

La estatua en Cartagena del cura Pedro Mauricio de Umaña, ubicada en la Plaza de la Trinidad, en el barrio Getsemaní, será reparada con recursos de la turista que ocasionó su caída mientras bailaba y se sujetaba de la escultura.

La mujer acudió a la Alcaldía Distrital, reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas públicas por lo sucedido.

El incidente ocurrió durante la noche del sábado 10 de octubre y quedó registrado en un video que se difundió ampliamente en redes sociales. En las imágenes se observa a la visitante bailando junto al monumento y apoyándose en la figura hasta provocar que colapsara, lo que generó numerosas reacciones y cuestionamientos por el cuidado del patrimonio público de la ciudad.

Tras conocerse el caso, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, rechazó lo ocurrido y pidió ayuda a la ciudadanía para identificar a la responsable. El mandatario también hizo un llamado a los visitantes para que disfruten de los espacios turísticos sin ocasionar daños a las esculturas ni al mobiliario urbano.

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En medio de la controversia, Turbay insistió en que quienes visitan la ciudad deben respetar sus monumentos y asumir las consecuencias cuando ocasionan afectaciones.

El caso volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca del comportamiento de algunos turistas en los sitios históricos de Cartagena y la responsabilidad de proteger sus espacios emblemáticos.

La alcaldía había insistido en la importancia de que los visitantes respeten el patrimonio cultural y urbano. Con el compromiso de asumir los costos de la restauración, se busca reparar el daño causado a la escultura ubicada en uno de los puntos tradicionales del barrio Getsemaní.

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