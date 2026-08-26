Resumen: Un conductor de plataforma digital fue rescatado por el Gaula Militar Cundinamarca tras ser víctima de la modalidad de falso servicio. La víctima había sido intimidada mediante una llamada y le exigían $10 millones. Gracias a la denuncia recibida en la línea 147, los uniformados lograron ubicarlo cerca del peaje de Boquerón y evitar que realizara el pago, permitiendo su reencuentro con sus familiares.

¡Le tendieron una trampa! Conductor fue retenido en falso servicio y exigían millonario rescate en Bogotá

Un conductor de una plataforma digital fue puesto a salvo luego de quedar en medio de una situación de riesgo relacionada con la modalidad conocida como falso servicio. La reacción del Gaula Militar Cundinamarca permitió localizarlo en inmediaciones del peaje de Boquerón, a las afueras de Bogotá, y facilitar su regreso con sus familiares.

El procedimiento fue realizado por tropas del Gaula Militar Cundinamarca de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, como parte de las acciones que adelantan para enfrentar hechos relacionados con el secuestro y la extorsión en el centro del país.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la situación comenzó después de que la víctima recibiera una llamada telefónica. A través de esta comunicación, delincuentes lo habrían intimidado y le habrían exigido 10 millones de pesos, mientras permanecía retenido.

La alerta llegó a los uniformados por medio de la línea 147, canal habilitado para recibir información relacionada con casos de secuestro y extorsión. Tras conocer lo ocurrido, los comandos del Gaula Militar activaron los protocolos establecidos para atender este tipo de situaciones.

La denuncia permitió ubicar al conductor

La información suministrada a través de la línea de atención permitió orientar la reacción de los uniformados, quienes lograron ubicar al ciudadano en inmediaciones del peaje de Boquerón.

La intervención evitó que el conductor realizara el pago que le estaban exigiendo y permitió poner fin a la situación de riesgo. Posteriormente, el ciudadano pudo reencontrarse con sus familiares.

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El caso corresponde a una modalidad extorsiva conocida como falso servicio, en la que los delincuentes buscan establecer inicialmente contacto con personas que ofrecen algún tipo de servicio mediante solicitudes que aparentan ser legítimas.

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Una vez establecido el contacto, los responsables recurren a amenazas e intimidaciones para hacer creer a la víctima que se encuentra en peligro o bajo el control de una estructura delincuencial. Posteriormente, realizan exigencias económicas bajo la supuesta condición de obtener su liberación o de evitarle consecuencias.

En este caso, la alerta temprana permitió que las autoridades actuaran antes de que se concretara el pago de los 10 millones de pesos solicitados.

Ejército insiste en denunciar las extorsiones

El Gaula Militar Cundinamarca mantiene las acciones contra las estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión en Bogotá y Cundinamarca. La Décima Tercera Brigada reiteró el llamado a la ciudadanía para informar oportunamente cuando se presente una situación de este tipo.

Para estos casos está disponible la línea 147 del Gaula Militar, a través de la cual se pueden reportar hechos relacionados con secuestro y extorsión. La campaña institucional “Yo no pago, yo denuncio” busca promover la denuncia como mecanismo para facilitar la reacción de las autoridades.

Asimismo, para reportar hechos delictivos o situaciones que afecten la convivencia en Bogotá, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123.

La intervención en el caso del conductor permitió evitar el pago exigido y garantizar su regreso con sus familiares, luego de la respuesta activada a partir de la información recibida por las autoridades.