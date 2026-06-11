Disidencias de las Farc admiten masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia

Resumen: El gobernador de Antioquia aseguró que disidencias de las Farc reconocieron la masacre en Remedios, donde fueron asesinados cuatro campesinos adultos mayores.

La masacre en Remedios volvió a generar reacciones en Antioquia luego de que el gobernador Andrés Julián Rendón asegurara que integrantes de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, reconocieron su responsabilidad en el asesinato de cuatro campesinos ocurrido durante el primer fin de semana de junio.

Según manifestó el mandatario departamental, las víctimas eran dos hombres y dos mujeres adultos mayores que fueron asesinados en la vereda Las Camelias, zona rural del municipio de Remedios.

De acuerdo con Rendón, en un video conocido por las autoridades, integrantes del frente 4 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias habrían admitido su participación en los hechos. El gobernador señaló que este crimen evidencia la grave situación de orden público que enfrenta la región.

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La masacre ocurre en medio de una disputa entre grupos armados ilegales por el control de economías ilícitas, especialmente relacionadas con el narcotráfico y la explotación ilegal de oro en el nordeste antioqueño.

El mandatario aseguró que estructuras como las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN mantienen una confrontación que afecta a las comunidades rurales.

Además, el gobernador alertó sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales a comunidades de municipios como Campamento, Angostura y Remedios en el marco del actual proceso electoral. Según indicó, información suministrada por ciudadanos advierte sobre posibles intimidaciones para influir en la decisión de los votantes.

Finalmente, hizo un llamado a la Fuerza Pública para garantizar la seguridad durante la jornada electoral y proteger a los más de 5,5 millones de antioqueños habilitados para ejercer su derecho al voto. La masacre en Remedios continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

El Frente 4 de las disidencias de las Farc en Antioquia reconoció la masacre de 4 personas cometida en la vereda Las Camelias del municipio de Remedios el pasado fin de semana. pic.twitter.com/0Jnxs8EbJM — RCN Radio Medellín (@RCNMedellin) June 11, 2026

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