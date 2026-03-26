Resumen: Un hombre de 33 años fue capturado en Engativá tras simular que llevaba explosivos dentro de un banco en el barrio Bellavista. La rápida intervención de la Policía y de la patrulla antiexplosivos confirmó que no había artefactos, evitando pánico entre los clientes. El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía por presuntos delitos de terrorismo y amenazas.

¡Le salió caro el ‘chistecito’! Capturado en Engativá hombre que simuló portar explosivos en un banco

Un hombre de 33 años fue detenido por la Policía Metropolitana de Bogotá tras intentar generar pánico en un banco del barrio Bellavista, en la localidad de Engativá. Según el reporte de las autoridades, el individuo ingresó al establecimiento con una maleta y advirtió a los clientes que contenía explosivos, generando alarma entre las personas presentes.

Actuación inmediata de las autoridades

Frente a la situación, los uniformados iniciaron un proceso de mediación con el sospechoso mientras se solicitaba la presencia de la patrulla antiexplosivos.

Tras la revisión realizada por los peritos, se comprobó que la maleta estaba vacía y no contenía ningún artefacto explosivo. Esta rápida intervención permitió controlar la emergencia sin que se registraran heridos ni daños materiales.

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El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los presuntos delitos de terrorismo y amenazas, de acuerdo con la investigación iniciada por las autoridades.

Llamado a la ciudadanía

Este hecho evidencia la importancia de mantener la calma y alertar a las autoridades ante situaciones de riesgo. La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró que llamar a la Línea 123 es la vía más segura para atender emergencias, permitiendo la rápida intervención de los cuerpos especializados y la captura de quienes ponen en peligro la tranquilidad de los ciudadanos.

Las autoridades insistieron en que casos como este, aunque afortunadamente sin consecuencias físicas, representan un delito y un riesgo para la comunidad, y que la colaboración de la ciudadanía es clave para su resolución efectiva.