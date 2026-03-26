Resumen: Un hombre fue enviado a la cárcel tras aceptar cargos por asesinar con un arma cortopunzante a su pareja y a sus dos hijastras en el sur de Bogotá. El ataque ocurrió mientras las víctimas dormían, y el agresor intentó atentar contra su propia vida después del crimen.

¡Aceptó los cargos! Tras las rejas sujeto asesinó a su pareja y a sus dos hijastras en Bogotá

Un hombre fue enviado a prisión tras ser judicializado por la presunta responsabilidad en la muerte de su compañera sentimental y sus dos hijastras, una de ellas menor de edad, en un hecho ocurrido en el sur de Bogotá.

Según las autoridades, las víctimas habrían sido atacadas con un arma cortopunzante en un inmueble del barrio Atalayas, falleciendo debido a la gravedad de las heridas.

Ataque en estado de indefensión y antecedentes de violencia

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el agresor habría aprovechado el estado de indefensión de las mujeres, atacándolas mientras dormían. Posteriormente, intentó atentar contra su propia vida ingiriendo una sustancia tóxica, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención.

La fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de feminicidio agravado. Durante el proceso judicial, el investigado aceptó los cargos de manera libre y voluntaria, conforme al material probatorio recopilado por la Fiscalía.

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Este evidencia un historial de violencia física y psicológica ejercida sobre las víctimas, lo que habría configurado un ciclo de maltrato previo al ataque fatal.

Medidas judiciales y relevancia del caso

Tras revisar las pruebas presentadas, un juez con función de control de garantías determinó que el hombre debía cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario. La decisión busca garantizar la protección de la justicia y resguardar la seguridad de la comunidad, dada la gravedad de los hechos.

El hecho se produjo el pasado 24 de marzo y mantiene en alerta a las autoridades locales, quienes continúan trabajando en la investigación y el seguimiento de los procesos judiciales relacionados con este tipo de delitos.