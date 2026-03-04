Resumen: La Alcaldía de Medellín ordenó la demolición de un glamping ilegal en Santa Elena, construido en una zona de protección arqueológica. El propietario acató la medida de manera voluntaria y recibió una multa equivalente a 200 salarios mínimos por afectar el patrimonio cultural y urbanístico.

¡Le salió caro el capricho! Glamping sin licencia en Santa Elena fue demolido y multado con 200 salarios

En Santa Elena, Medellín, un glamping que había sido levantado de manera irregular fue demolido por su propietario luego de un proceso adelantado por la Alcaldía y un fallo policivo que buscaba restablecer el orden urbanístico en la zona. La construcción se encontraba en un sector protegido por su valor arqueológico y cultural, donde cualquier movimiento de tierra puede afectar de manera irreversible el patrimonio histórico.

Orden de demolición y sanciones

De acuerdo con los informes técnicos emitidos por la Secretaría de Gestión y Control Territorial y remitidos a la Corregiduría y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el predio en el sector La Cervecería no contaba con licencia para construir debido a la posible presencia de vestigios arqueológicos, restos o estructuras antiguas.

El corregidor de Santa Elena, Gustavo Adolfo Restrepo, explicó que “cuando recibimos el informe por una presunta infracción urbanística en inmediaciones del Parque Arví, procedimos a ordenar la suspensión de la construcción. Una vez suspendido, las personas siguieron construyendo e incumpliendo la orden de policía, expedida por el corregidor. Por esta razón, lo citamos a audiencia y se ordenó la demolición completa de la vivienda y una multa de 200 salarios”.

Esto le podría interesar: ¡Póngase la camisa rosada y a sudar! Medellín se mueve por las guerreras del cáncer

Este tipo de sanción económica corresponde a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, establecidos para infracciones que afectan el ordenamiento territorial y el patrimonio cultural de la ciudad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Prevención y control urbanístico

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, destacó que “es el resultado de un trabajo técnico juicioso y permanente. De 2024 a la fecha hemos realizado 290 informes que sustentan decisiones de suspensión, procesos policivos y órdenes de demolición cuando sea necesario. Nuestro objetivo es prevenir afectaciones en suelos donde la norma es clara y no permite construir. Solo este año se han ordenado 11 remociones en el corregimiento”.

Las autoridades insisten en que cualquier intervención urbanística en estos suelos está restringida para proteger valores culturales, ambientales y estratégicos. La presión por construcciones irregulares en zonas sensibles puede generar impactos irreversibles sobre el patrimonio histórico y el ecosistema local.

La demolición del glamping en Santa Elena responde a la aplicación de la normativa urbanística y a la protección del patrimonio arqueológico, asegurando la preservación de suelos con valor cultural y estratégico.