Resumen: Medellín invita a la Superclase del Día Rosa este 5 de marzo en el Parque de Banderas. Dos horarios de actividad física gratuita en solidaridad con mujeres con cáncer.

¡Póngase la camisa rosada y a sudar! Medellín se mueve por las guerreras del cáncer

Medellín se prepara para una jornada cargada de energía, sudor y mucha esperanza. La alcaldía ha lanzado una invitación abierta a toda la ciudadanía para unirse a la “Superclase del Día Rosa”, una iniciativa que busca rendir homenaje y brindar un acompañamiento real a las mujeres que hoy le dan la pelea al cáncer o que ya han superado esta difícil enfermedad.

El encuentro tendrá lugar este jueves 5 de marzo en la emblemática Plazoleta Suramericana, justo en el Parque de Banderas, donde se espera que cientos de personas se reúnan para demostrar que en la capital antioqueña nadie lucha solo.

Esta superclase no es solo un espacio para quemar calorías, sino un símbolo de bienestar colectivo y solidaridad con las pacientes diagnosticadas.

Para que nadie se quede por fuera, la programación se ha dividido en dos horarios estratégicos que permiten la asistencia de trabajadores, estudiantes y familias.

El primer round de la superclase será en la mañana, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., ideal para quienes prefieren empezar el día con toda la actitud.

Para los que cumplen horario de oficina, habrá una segunda jornada en la noche, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

La entrada es totalmente libre, eliminando cualquier barrera para que el Parque de Banderas se llene de ciudadanos comprometidos con la salud y la conciencia social.

La recomendación principal de la Alcaldía de Medellín es asistir con una prenda de color rosa, el tono que mundialmente representa la lucha contra esta patología y que en esta ocasión servirá como bandera de compromiso con la prevención y el cuidado.

Con este tipo de eventos, la alcaldía busca fortalecer los estilos de vida saludables, utilizando el deporte como una herramienta poderosa de unión comunitaria.

