¡Le quitaron los perritos! El maltratador de La Estrella ya fue individualizado

Minuto30.com .- El alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez Arrubla, se pronunció a través de un video publicado en la cuenta oficial de la Alcaldía, luego de que se conociera una denuncia por el maltrato de varios perritos dentro de un ascensor en el sector Villas de Ensueño.

“En La Estrella no hay lugar para la crueldad ni para la indiferencia”, afirmó el mandatario, rechazando categóricamente el hecho.

Gracias a la rápida acción de las autoridades, el hombre que agredió a sus propias mascotas fue identificado y está siendo procesado por las entidades competentes.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a los animales en condiciones deplorables, por lo que se activaron los protocolos de protección y atención veterinaria.

En contexto: Video. Indignación en La Estrella: video muestra brutal maltrato a tres perros dentro de un ascensor

El alcalde recordó que, según la Ley 2454 de 2025, conocida como la Ley “Ángel”, el maltrato animal es un delito que puede acarrear penas de prisión y sanciones económicas.

“En La Estrella levantamos la voz por quienes no pueden hacerlo. ”, reiteró Gutiérrez Arrubla.

Mensaje del alcalde de la Estrella

¡Rechazamos el maltrato animal!

En La Estrella no hay lugar para la crueldad, ni para la indiferencia. Gracias a la rápida acción de las autoridades,‍♂️ fue individualizado el sujeto que agredió a sus propios animales dentro de un ascensor en el sector Villas de Ensueño. pic.twitter.com/JG3UcYaXGG — Alcaldía de La Estrella (@AlcaldEstrella) November 10, 2025

